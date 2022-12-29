Ekonomik Güven Endeksi yükseldi | Genel Haberler

Ekonomik güven endeksi Kasım ayında 96,9 iken, Aralık ayında %0,7 oranında artarak 97,6 değerini aldı. Bir önceki aya göre Aralık ayında reel kesim (imalat sanayi) güven endeksi %0,3 oranında artarak 101,6 değerini, hizmet sektörü güven endeksi %1,7 oranında artarak 120,1 değerini, perakende ticaret sektörü güven endeksi %4,5 oranında artarak 127,5 değerini, inşaat sektörü güven endeksi %1,2 oranında artarak 92,6 değerini aldı. Tüketici güven endeksi %1,3 oranında azalarak 75,6 değerini aldı.

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