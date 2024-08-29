Ekonomik güven endeksi 93,1 oldu | Genel Haberler

Ekonomik güven endeksi, ağustosta aylık bazda yüzde 1,3 azalarak 93,1 oldu.

Türkiye İstatistik Kurumu, ağustos ayına ilişkin ekonomik güven endeksi verilerini açıkladı.

Buna göre, temmuzda 94,4 olan endeks, ağustosta yüzde 1,3 azalışla 93,1'e düştü.

Aynı dönemde tüketici güven endeksi yüzde 0,6 artarak 76,4'e çıktı.

Reel kesim (imalat sanayisi) güven endeksi yüzde 0,7 düşüşle 98 oldu.

Hizmet sektörü güven endeksi yüzde 2 azalışla 111,8, perakende ticaret sektörü güven endeksi yüzde 0,8 artarak 107,9, inşaat sektörü güven endeksi de yüzde 1,1 yükselişle 88 değerini aldı.

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2023-2024 döneminde aylar itibarıyla ekonomik güven endeksi verileri şöyle:

Aylar/Yıllar 2023 2024 Ocak 99,5 99,4 Şubat 99,1 99 Mart 98,9 100 Nisan 102,4 99 Mayıs 103,8 98,2 Haziran 101,3 95,8 Temmuz 99,4 94,4 Ağustos 94,2 93,1 Eylül 95,5 Ekim 96,6 Kasım 95,3 Aralık 96,4

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