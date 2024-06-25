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Ekonomi Koordinasyon Kurulu: Elde ettiğimiz kazanımlarımız doğru yolda ilerlediğimizi gösteriyor.

25.06.2024 - 16:19 | Son Güncelleme :
Ekonomi Koordinasyon Kurulu: Elde ettiğimiz kazanımlarımız doğru yolda ilerlediğimizi gösteriyor. | Genel Haberler

Ekonomi Koordinasyon Kurulu, Cumhurbaşkanı Yardımcısı Cevdet Yılmaz başkanlığında toplandı. Toplantının ardından Kurul'dan yapılan açıklamada "Ekonomi programımızın ilk yılını geride bırakırken, şu ana kadar elde ettiğimiz kazanımlarımız doğru yolda ilerlediğimizi gösteriyor." denildi.

Ekonomi Koordinasyon Kurulu toplantısının ardından yapılan açıklama şu şekilde: 

Ekonomi programımızın ilk yılını geride bırakırken, şu ana kadar elde ettiğimiz kazanımlarımız doğru yolda ilerlediğimizi gösteriyor. Bu süreçte daha dengeli bir büyümeye doğru yol alırken istihdam tarihi yüksek seviyelere ulaşmış, işsizlik oranı düşmeye devam ederek tek haneli seviyelerde seyretmiştir. 

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Kalıcı refah artışına ulaşmak ve yatırım ortamını daha da iyileştirmek için fiyat istikrarını sağlamak temel önceliğimizdir. Haziran ayı ile birlikte dezenflasyon süreci başlayacak ve yılın ikinci yarısında yıllık enflasyon hızla gerileyecektir.


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