  • Bigpara
  • Haberler
  • Genel Haberler
  • ECB'den faiz artırımına ilişkin yeni adım
‹ Önceki Haber Afrika merkez bankaları faiz artışını erteledi Afrika merkez bankaları faiz artışını erteledi

ECB'den faiz artırımına ilişkin yeni adım

15.09.2023 - 16:05 | Son Güncelleme :
ECB'den faiz artırımına ilişkin yeni adım | Genel Haberler

AB Yönetim Konseyi üyesi Bostjan Vasle, yetkililerin borçlanma maliyetlerinin zirveye ulaşmış olabileceği yönündeki sinyalinden sonra bile Avrupa Merkez Bankası'nın bir başka faiz artırımının göz ardı edilemeyeceğini bildirdi.

 AB Yönetim Konseyi üyesi Bostjan Vasle, yetkililerin borçlanma maliyetlerinin zirveye ulaşmış olabileceği yönündeki sinyalinden sonra bile Avrupa Merkez Bankası'nın bir başka faiz artırımının göz ardı edilemeyeceğini bildirdi.

 Slovenya merkez bankası başkanına göre, yavaşlayan ekonomik büyüme politika yapıcılara fiyat artışlarını yüzde 2 hedefine döndürme arayışında yardımcı olsa da ücret gelişmeleri ve maliye politikası hala önemli riskler teşkil ediyor. Son zamanlardaki enerji fiyatı baskıları da daha kalıcı olabilir.

 Vasle, euro bölgesi maliye şeflerinin katıldığı bir toplantıya katılmak üzere İspanya'nın Santiago kentinde verdiği röportajda, "Daha fazla faiz artırımının gerekli olabileceğini göz ardı etmiyorum. Gelecekte ne yapacağımız büyük ölçüde alacağımız yeni bilgilere bağlı." dedi.

 ECB, dün art arda 10'uncu kez faiz oranlarını artırırken, yeterli bir süre devam ettirildiği takdirde enflasyonla mücadeleyi önemli ölçüde ilerletecek seviyede olduklarının sinyalini verdi. Ancak Başkan Christine Lagarde, bunun borçlanma maliyetlerinin zirveye ulaştığı anlamına gelmediğini vurguladı.

 Yatırımcılar ve analistler bu sonuca vardı ve odak noktası Frankfurt merkezli merkez bankasının yeniden faiz indirimine başlayacağı zamanlamaya odaklandı.

 Vasle'ye göre, ECB, Ekim ayındaki bir sonraki toplantısında, Temmuz 2022'den bu yana yürürlüğe giren toplam 450 baz puanlık faiz artırımına ekonominin nasıl tepki verdiğine dair muhtemelen çok az fikir sahibi olacak ve bu arada sadece bir ek enflasyon okuması yapılacak.

 Vasle, "Aralık toplantısında yeni bilgiler ve yeni tahminler alacağız. Enflasyonu üç kez daha okuyacağız, büyüme dinamiklerinde neler olup bittiğine dair daha fazla bilgiye sahip olacağız. Bunun da bu toplantının önemini artıracağına inanıyorum.” dedi.


Etiketler

Bu haberi okuyanlar bunları da okudu
 
KAPANIŞLAR (BIST)
Getir
BUGÜN 1000 TL NE OLDU?
1.000 TL        
BORSA
1.003 TL        
DOLAR
1.006 TL        
EURO
1.007 TL        
ALTIN
 
Hürriyet NETWORK
Hürriyet'e Reklam Ver
bigpara

Copyright © 2023 Tüm hakları saklıdır.
Hürriyet Gazetecilik Matbaacılık A.Ş.

YASAL UYARI:
Piyasa verileri Foreks Bilgi İletişim Hizmetleri A.Ş. tarafından sağlanmaktadır. Üye girişi yapılan Canlı Borsa sayfaları haricinde Hisse senedi verileri 15 dk gecikmelidir. Tahvil-Bono-Repo özet verileri her durumda 15 dk gecikmelidir.

Burada yer alan yatırım bilgi, yorum ve tavsiyeleri yatırım danışmanlığı kapsamında değildir. Yatırım danışmanlığı hizmeti; aracı kurumlar, portföy yönetim şirketleri, mevduat kabul etmeyen bankalar ile müşteri arasında imzalanacak yatırım danışmanlığı sözleşmesi çerçevesinde sunulmaktadır. Burada yer alan yorum ve tavsiyeler, yorum ve tavsiyede bulunanların kişisel görüşlerine dayanmaktadır. Bu görüşler mali durumunuz ile risk ve getiri tercihlerinize uygun olmayabilir. Bu nedenle, sadece burada yer alan bilgilere dayanılarak yatırım kararı verilmesi beklentilerinize uygun sonuçlar doğurmayabilir. Bununla beraber gerek site üzerindeki, gerekse site için kullanılan kaynaklardaki hata ve eksikliklerden ve sitedeki bilgilerin kullanılması sonucunda yatırımcıların uğrayabilecekleri doğrudan ve/veya dolaylı zararlardan, kar yoksunluğundan, manevi zararlardan ve üçüncü kişilerin uğrayabileceği zararlardan dolayı Hürriyet Gazetecilik ve Matbaacılık A.Ş hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.

BIST isim ve logosu "Koruma Marka Belgesi" altında korunmakta olup izinsiz kullanılamaz, iktibas edilemez, değiştirilemez.

BIST ismi altında açıklanan tüm bilgilerin telif hakları tamamen BIST'e ait olup, tekrar yayınlanamaz.