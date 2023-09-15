ECB'den faiz artırımına ilişkin yeni adım | Genel Haberler

AB Yönetim Konseyi üyesi Bostjan Vasle, yetkililerin borçlanma maliyetlerinin zirveye ulaşmış olabileceği yönündeki sinyalinden sonra bile Avrupa Merkez Bankası'nın bir başka faiz artırımının göz ardı edilemeyeceğini bildirdi.

AB Yönetim Konseyi üyesi Bostjan Vasle, yetkililerin borçlanma maliyetlerinin zirveye ulaşmış olabileceği yönündeki sinyalinden sonra bile Avrupa Merkez Bankası'nın bir başka faiz artırımının göz ardı edilemeyeceğini bildirdi.

Slovenya merkez bankası başkanına göre, yavaşlayan ekonomik büyüme politika yapıcılara fiyat artışlarını yüzde 2 hedefine döndürme arayışında yardımcı olsa da ücret gelişmeleri ve maliye politikası hala önemli riskler teşkil ediyor. Son zamanlardaki enerji fiyatı baskıları da daha kalıcı olabilir.

Vasle, euro bölgesi maliye şeflerinin katıldığı bir toplantıya katılmak üzere İspanya'nın Santiago kentinde verdiği röportajda, "Daha fazla faiz artırımının gerekli olabileceğini göz ardı etmiyorum. Gelecekte ne yapacağımız büyük ölçüde alacağımız yeni bilgilere bağlı." dedi.

ECB, dün art arda 10'uncu kez faiz oranlarını artırırken, yeterli bir süre devam ettirildiği takdirde enflasyonla mücadeleyi önemli ölçüde ilerletecek seviyede olduklarının sinyalini verdi. Ancak Başkan Christine Lagarde, bunun borçlanma maliyetlerinin zirveye ulaştığı anlamına gelmediğini vurguladı.

Yatırımcılar ve analistler bu sonuca vardı ve odak noktası Frankfurt merkezli merkez bankasının yeniden faiz indirimine başlayacağı zamanlamaya odaklandı.

Vasle'ye göre, ECB, Ekim ayındaki bir sonraki toplantısında, Temmuz 2022'den bu yana yürürlüğe giren toplam 450 baz puanlık faiz artırımına ekonominin nasıl tepki verdiğine dair muhtemelen çok az fikir sahibi olacak ve bu arada sadece bir ek enflasyon okuması yapılacak.

Vasle, "Aralık toplantısında yeni bilgiler ve yeni tahminler alacağız. Enflasyonu üç kez daha okuyacağız, büyüme dinamiklerinde neler olup bittiğine dair daha fazla bilgiye sahip olacağız. Bunun da bu toplantının önemini artıracağına inanıyorum.” dedi.

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