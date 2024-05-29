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ECB faiz indirimine hazırlanırken Almanya'da enflasyon yükseliyor

29.05.2024 - 17:04 | Son Güncelleme :
ECB faiz indirimine hazırlanırken Almanya'da enflasyon yükseliyor | Genel Haberler

Almanya'da enflasyon mayıs ayında yükselerek yüzde 2,4 oldu.

Hurriyet.com.tr / Ekonomi Servisi

Almanya federal istatistik kurumu Destatis'in ön verilerine göre, Avrupa'nın en büyük ekonomisinde tüketici fiyatları mayıs ayında bir yıl öncesine göre yüzde 2,4 arttı. Nisan ayında yüzde 2,2 olan enflasyon böylece yükselmiş oldu. Enerji ve gıda fiyatlarının hariç tutulduğu, yakından izlenen çekirdek enflasyon, hafif artış beklentilerine rağmen değişmeyerek yüzde 3'te kaldı. Hizmet enflasyonu Nisan ayındaki yüzde 3,4'ten yüzde 3,9'a yükseldi. Alman hükümeti enflasyonun bu yıl yüzde 2,4 olacağını tahmin ediyor.

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LBBW bankasından Elmar Voelker, Alman verilerinin tüm euro bölgesi genelinde enflasyonun Mayıs ayında yükseldiğini gösterdiğini söyledi. Artışın ise Avrupa Merkez Bankası'nın (ECB) 6 Haziran'daki toplantısında faiz indirimine başlamasından caydırması beklenmiyor. Uzmanlar ECB'den çeyrek puanlık bir indirim öngörüyor.


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