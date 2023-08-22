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Dünyanın en yoğun uluslararası havalimanının beklentisi yüksek

22.08.2023 - 12:10 | Son Güncelleme :
Dünyanın en yoğun uluslararası havalimanının beklentisi yüksek | Genel Haberler

Dubai, Çin'den gelen hava trafiğinin dördüncü çeyrekte toparlanmasını ve bunun da dünyanın en yoğun uluslararası havaalanında kapasiteyi artırma ihtiyacını artırmasını bekliyor.

 Dubai, Çin'den gelen hava trafiğinin dördüncü çeyrekte toparlanmasını ve bunun da dünyanın en yoğun uluslararası havaalanında kapasiteyi artırma ihtiyacını artırmasını bekliyor. 

 Dubai Havalimanları CEO'su Paul Griffiths, şehrin ana hava merkezinin bu yılki yolcu tahminini, gelişlerdeki artışın rakamları Kovid öncesi seviyelere çekmesinin ardından 83,6 milyondan 85 milyona çıkardığını söyledi.

 2023'ün ilk yarısında yaklaşık 41,6 milyon yolcu Dubai Uluslararası Havalimanı'ndan seyahat etti. Bu, bir önceki yıla göre %49 artış gösterdi ve pandeminin dünya çapında hava hatlarını yere indirmesinden önce, 2019'un aynı dönemindeki varışları aştı.

 Paul Griffiths, Bloomberg Televizyonu ile yaptığı röportajda, "Mevcut havalimanının kapasitesini kısa vadede artırmaya yönelik çabalarımızı hızlandırmalıyız, bu da önümüzdeki 10 ila 15 yılı kapsayacak" dedi. 

 Griffiths, tamamen açıldığında daha fazla yolcu ağırlayacak şekilde tasarlanan şehrin ikinci havalimanı Al Maktoum International'a atıfta bulunarak, "O halde, büyük havalimanını geliştirmek için gerçek bir çaba göstermemiz gerekiyor" dedi.
 


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