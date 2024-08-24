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Dünyanın en iyi 100 limanına Türk damgası

24.08.2024 - 14:41 | Son Güncelleme :
Dünyanın en iyi 100 limanına Türk damgası | Genel Haberler

Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Abdulkadir Uraloğlu, 4 Türk limanının, İngiltere’nin önde gelen haber portallarından Lloyd’s List’in hazırladığı İlk 100 Liman 2024 Raporu listesinde yer aldığını söyledi. Bakan Uraloğlu, 2023 yılında dünyada konteyner elleçleyen ilk 100 limanın yer aldığı sıralamada; Ambarlı Limanı’nın 64’üncü, Kocaeli Limanı’nın 85’inci, Mersin Limanı’nın 91’inci ve Tekirdağ Limanı’nın 100’üncü sıradan listeye girdiğini belirterek, “Bunun yanı sıra en dikkat çekici başarı hikayesi s

Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Abdulkadir Uraloğlu, İngiltere’nin önde gelen haber portallarından Lloyd’s List’in dünyadaki ilk 100 Liman (One Hundred Ports) 2024 raporuna yönelik açıklamalarda bulundu. Rapora göre; 2023 yılında dünyada konteyner elleçleyen ilk 100 liman arasında Türkiye’den 4 liman bulunduğunun altını çizen Bakan Uraloğlu, Türk limanlarının sıralamada 2022 yılına göre yükselişte olduğunu vurguladı. 2022 yılında 74. sırada bulunan Ambarlı Limanı’nın 10 sıra yükselerek 2023 yılında 64. sıradan listeye girdiğinin altını çizen Bakan Uraloğlu, “2022 yılında 89. sırada bulunan Kocaeli Limanı 85. sıraya, 92. sırada bulunan Mersin Limanı 91. sıraya yükseldi.” dedi. Uraloğlu, listede 100. sırada bulunan Tekirdağ Limanı’nın ise yerini koruduğunu belirtti.

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“EN FAZLA KONTEYNER ELLEÇLEMESİ İSE AMBARLI BÖLGE LİMAN BAŞKANLIĞI İDARİ SINIRLARINDA OLDU”

Denizcilik sektörünün son 22 yılda, bir denizcinin oğlu olan Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan’ın kaptanlığında önemli gelişmeler gösterdiğinin altını çizen Bakan Uraloğlu, Türkiye’nin dünya denizcilik faaliyetleri için çok önemli bir noktada yer aldığını söyledi. Türkiye’nin deniz ticaretinden daha fazla pay alması için durmadan çalıştıklarını kaydeden Bakan Uraloğlu, “2023'te Türkiye’nin deniz ticaretinin büyümesiyle birlikte limanlarımızda elleçlenen konteyner miktarı bir önceki yıla göre yüzde 1,5 artarak 12 milyon 556 bin 401 TEU olarak gerçekleşti. En fazla konteyner elleçlemesi ise Ambarlı Bölge Liman Başkanlığı idari sınırlarında oldu. 2023 yılında Ambarlı Bölge Liman Başkanlığı idari sınırlarında faaliyet gösteren liman tesislerinde toplam 3 milyon 170 bin 430 TEU konteyner elleçlendi.” dedi. 

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"AMBARLI LİMANI’NDA KONTEYNER ELLEÇLEME MİKTARI 9 YILIN EN YÜKSEK SEVİYESİNE ULAŞARAK YÜZDE 10,6 ARTIŞ GÖSTERDİ”

Ambarlı Bölge Liman Başkanlığı idari sınırlarındaki liman tesislerinde elleçlenen konteynerlerin yüzde 69,7’sini dış ticarette taşınan konteynerler, yüzde 26,7’sini transit yükler ve yüzde 3,6’sını da kabotajda taşınan yüklerden oluştuğunu da ifade eden Uraloğlu, “2023’te Ambarlı Limanı’ndaki konteyner elleçleme miktarı 9 yılın en yüksek seviyesine ulaşarak bir önceki yıla göre yüzde 10,6’lık bir artış gösterdi. Konteyner ticareti yüzde 10’dan fazla artan Ambarlı, en dikkat çekici başarı hikayesini sergileyerek 2022 yılında 74. iken 2023 yılında listede 64. sıradan listeye girdi. 2022 yılında 2 milyon 867 bin 215 TEU olan konteyner elleçleme miktarı 2023 yılında 3 milyon 170 bin 430 TEU’ya ulaşmıştır.” diye konuştu.

KOCAELİ BÖLGE LİMAN BAŞKANLIĞI KONTEYNER ELLEÇLEME MİKTARI 2023 YILINDA BİR ÖNCEKİ YILA GÖRE YÜZDE 4,8 ARTTI

Kocaeli Bölge Liman Başkanlığı idari sahasındaki elleçleme hacminin de önemli ölçüde artmaya devam ettiğini belirten Bakan Uraloğlu, konteyner elleçleme miktarının 2023 yılında önceki yıla göre yüzde 4,8 arttığını ve bu artış sayesinde 2022 yılında 89. sırada yer aldığı listede 2023 yılında 85. sıraya yükseldiğini duyurdu. Uraloğlu, “Kocaeli Liman Başkanlığında 2022 yılında 2 milyon 59 bin 310 TEU olan konteyner elleçleme miktarı 2023 yılında 2 milyon 159 bin 160 TEU’ya ulaştı.” ifadelerini kullandı.


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