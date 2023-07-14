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Dünyanın en büyük emeklilik fonundan Hazine tahvilleri için hamle

14.07.2023 - 11:23 | Son Güncelleme :
Dünyanın en büyük emeklilik fonundan Hazine tahvilleri için hamle | Genel Haberler

Japonya, Hazine tahvillerini üç yılın en yüksek seviyesine çıkardı.

 Japonya Hükümeti Emeklilik Yatırım Fonu (GPIF), doların yen karşısında güçlenmesi menkul kıymetlerdeki kayıpları dengelerken, Hazine tahvillerini üç yılın en yüksek seviyesine çıkardı.

 Dünyanın en büyük emeklilik fonu olarak bilinen GPIF'ten gelen dirençli talep, Fed'in parasal sıkılaştırma kampanyası zirveye yaklaşırken ABD faiz oranları son zamanlardaki yüksek seviyelerinden iniyor olsa bile, artan getirilerin ve zayıf yenin Japonya'nın Hazine tahvillerine olan iştahını destekleyebileceğini gösteriyor.

 GPIF, 200 trilyon yen (1,4 trilyon dolar) değerinde varlığa sahip ve ülkenin diğer birçok fonunun liderliğini takip ettiği düşünülürse, attığı adımın Japon portföy akışları için büyük sonuçları var. Ve Asya ülkesinden yatırımcılar, Nisan ayı itibariyle 1,1 trilyon dolarlık menkul kıymetlerle Hazine tahvillerinin en büyük yabancı sahipleri.

 Bloomberg tarafından bu ay yayınlanan en son verilere ilişkin bir analize göre, fon, Mart ayına kadar olan 12 aylık dönemde ABD devlet tahvillerini ve bonolarını dış borç stoklarının yüzde 40,8'inden yüzde 43,3'üne çıkardı. Bu, tahsisin Mart 2020'de yüzde 47,4'e ulaşmasından bu yana en yüksek seviye ve aynı zamanda kur koruma maliyetleri yirmi yılı aşkın süredir en yüksek seviyede seyrediyor olmasına rağmen geldi.

 Tokyo Mitsubishi UFJ Kokusai Asset Management Co.'nun baş fon yöneticisi Kiyoshi Ishigane'ye göre, ABD'de enflasyonun düşmesi, Hazine getirilerinin diğer tahvil piyasalarındaki oranlardan daha erken düşmeye başlayabileceği anlamına gelse de, Japon yatırımcılar için cazip olmaya devam edecek gibi görünüyor. Yen güçlenmediği sürece, Japon yatırımcıların hem gelirden hem de Hazine tahvillerindeki sermaye kazançlarından yararlanacağı belirtildi.


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