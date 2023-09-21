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Dünya petrol akışı yeniden düzenleniyor

21.09.2023 - 13:33 | Son Güncelleme :
Dünya petrol akışı yeniden düzenleniyor | Genel Haberler

Kanada, gelecek yıl küresel petrol akışını yeniden düzenlemeye hazırlanıyor.

 Dünyanın üçüncü büyük ham petrol yataklarına ev sahipliği yapan Kanada, gelecek yıl küresel petrol akışını yeniden düzenlemeye hazırlanıyor.

 Trans Mountain boru hattının genişletilmesi, ülkenin engin petrol kumlarından Pasifik'teki bir limana günde ilave 600.000 varil (Azerbaycan'ın günlük üretimine eşdeğer) taşıyarak Kanada'yı küresel pazarlarda yeni bir role taşımayı vaat ediyor.

 Kanadalı üreticiler için hükümetin sahip olduğu proje, ABD'ye yapılan ihracata yaklaşık tamamen bağımlılıklarını ortadan kaldırma ve ham petrol için daha yüksek fiyatlar kazanma şansı sunuyor. Küresel pazarlar için Trans Mountain'ın genişlemesi, Hindistan ve Çin'deki gelişmiş rafinerilerin ulaşım yakıtları ve asfalt üretmek için can attığı ağır, çamurlu petrolün yeni bir kaynağını temsil ediyor.

 Esas olarak 1950'lerden kalma mevcut bir boru hattının ikizini oluşturan projenin gelecek yılın ilk çeyreğinde faaliyete geçmesi bekleniyordu, ancak 1,3 kilometrelik (0,8 mil) bir alan boyunca tünel açmadaki teknik zorluklar, şirketi daha farklı değişiklikler aramaya zorladı. Zaten yıllardır ertelenen ve çevrecilerin ve yerli grupların muhalefeti nedeniyle maliyetleri balonlaşan bir proje için erteleme, hoş karşılanmayan bir gelişme olacak.


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