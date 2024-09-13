Dünya Bankası'ndan Karadeniz için 6,3 milyon dolar hibe | Genel Haberler

Dünya Bankası, Karadeniz'in Mavileştirilmesi (BBSEA) GEF Bölgesel Projesi için kullanılacak 6,39 milyon dolarlık Küresel Çevre Fonu (GEF) hibesine onay verdi.

Dünya Bankasından yapılan açıklamaya göre, geçen birkaç 10 yıllık dönemde Karadeniz, Avrupa'nın en fazla kirliliğe maruz kalan su kütlelerinden biri oldu.

Tarımsal faaliyetlerden kaynaklı aşırı besin maddesi birikimi (ötrofikasyon), kimyasal kirlilik, istilacı türler, etkisiz atık su arıtımı, endüstriyel sıcak noktalar ve atmosferik çökelme, Karadeniz'in deniz ortamını tehdit eden ana etkenler arasında yer alıyor.

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Kirlilik baskıları, deniz ve kıyı ekosistemlerinin yanında Karadeniz'i evi olarak adlandıran kişilerin geçim kaynaklarını da tehdit ediyor.

Bu kapsamda, Dünya Bankası, BBSEA GEF Bölgesel Projesi için kullanılacak 6,39 milyon dolarlık GEF hibeyi onayladı.

Hibeyle, Gürcistan, Moldova, Türkiye ve Ukrayna'da hükümetlerin ve özel sektörün Karadeniz'de kirliliği azaltmaya yönelik çabaları desteklenecek. Hibenin alıcısı ve projenin uygulayıcı kuruluşu, Birleşmiş Milletler Proje Hizmetleri Ofisi olacak.

Proje, Karadeniz'de ötrofikasyon sorununu ortadan kaldırmaya yönelik ekolojik yenilikleri finanse ve teşvik etmeyi amaçlıyor. Projenin, kamu kurumlarının, kalkınma ortaklarının ve potansiyel yatırımcıların yenilikçi kirlilik önleme ve azaltma çözümlerini tespit etmelerine, doğrulamalarına ve bunlar için yatırım yapmalarına olanak tanıması bekleniyor.

Proje kapsamında, ülkelerin su yönetimi, tarım ve su ürünleri yetiştiriciliğiyle ilişkili kirlilik hakkındaki mevcut düzenleyici çerçeveleri ve bunların uluslararası enstrümanlarla uyumu incelenecek, kirlilik azaltma ve kirlilik yönetimiyle ilgili ulusal yatırım önerileri geliştirilecek ve bilgi paylaşımı sağlanacak.

BBSEA PROGRAMI BÖLGESEL DİYALOĞU GÜÇLENDİRECEK

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Proje, Karadeniz'in sürdürülebilir yönetimi için ortak bir bölgesel çerçeve oluşturmayı ve Karadeniz ülkelerinin ortak fayda olarak Karadeniz'in çevresel kalitesini geliştirme ve koruma çabalarını desteklemeyi amaçlayan daha geniş kapsamlı BBSEA Programı'nın yapı taşı konumunda bulunuyor.

BBSEA Programı, bölgesel diyaloğu güçlendirmenin yanı sıra deniz kirliliğini azaltma önlemlerinin, ülkelerin iklim değişikliğine uyum ve azaltım stratejilerine entegre edilmesine yönelik ulusal diyaloğun güçlendirilmesine katkıda bulunmayı hedefliyor.

Açıklamada görüşlerine yer verilen Dünya Bankası Avrupa ve Orta Asya Bölgesi Strateji ve Operasyonlar Direktörü Carolina Sanchez-Paramo, "İklim değişikliği, Karadeniz'deki kirlilik etkilerini yoğunlaştırarak sıcaklıkların yükselmesine ve suyla taşınan hastalık risklerinin artmasına yol açmakta ve hem ekosistemleri hem de toplulukları tehdit etmektedir. Proje, katılımcı ülkelerdeki hükümetlerin ve özel sektörün Karadeniz'deki kirliliği azaltmak için harekete geçme konusundaki hazırlık durumlarını güçlendirmeyi destekleyecektir." ifadelerini kullandı.

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