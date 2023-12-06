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Dolar milyarderi Warren Buffett'in Apple serüveni! Tek hareketiyle devleri satın alabiliyor

06.12.2023 - 16:53 | Son Güncelleme :
Dolar milyarderi Warren Buffett'in Apple serüveni! Tek hareketiyle devleri satın alabiliyor | Genel Haberler

ABD'li milyarder isim Warren Buffett'in sahip olduğu Apple hisselerinin değeri 177 milyar doları aştı. Böylece Buffett'ın Apple hisseleri Nike, Disney, Wells Fargo gibi birçok şirketin piyasa değerinden daha büyük hale geldi.

Teknoloji devi Apple'ın pazar büyüklüğü salı günü 3 trilyon doları aştı. Apple hisselerinin değeri 193 dolara kadar yükseldi. Bu artışın en çok yaradığı isimlerin başında ise ABD'li ünlü yatırımcı Warren Buffett geliyor. Buffett'ın sahibi olduğu yatırım şirketi Berkshire Hathaway'in elinde bulunan Apple hisselerinin değeri, son artışla toplam 177 milyar dolara yükseldi.

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NIKE, DISNEY VE WELLS FARGO'YU AŞTI

Buffett'ın sahibi olduğu Apple hisselerinin halka açık birçok büyük şirketten daha değerli olması dikkat çekti. Örneğin spor giyim devi Nike'ın toplam büyüklüğü 175 milyar dolar iken, Disney'in ise 168 milyar dolar. ABD bankası Wells Fargo'nun toplam değeri ise 164 milyar dolar.

Apple hisseleri bu yıl yüzde 50, eylül ayından bu yana ise yüzde 13 artış gösterdi. Hisselerdeki bu son artış Buffett'a 20 milyar dolar dolar para kazandırdı. Buffett'in sahibi olduğu Berkshire Hathaway, ABD'li teknoloji devinin yaklaşık 916 milyon hissesine sahip. Buffett'in şirketinin Apple'da yüzde 5,9'luk bir payı bulunuyor. Bu durum da Berkshire Hathaway'i, ABD'li Vanguard'dan sonraki en büyük ikinci Apple hissedarı yapıyor.

Teknoloji devi Apple'ın pazar büyüklüğü salı günü 3 trilyon doları aştı. Apple hisselerinin değeri 193 dolara kadar yükseldi. Bu artışın en çok yaradığı isimlerin başında ise ABD'li ünlü yatırımcı Warren Buffett geliyor. Buffett'ın sahibi olduğu yatırım şirketi Berkshire Hathaway'in elinde bulunan Apple hisselerinin değeri, son artışla toplam 177 milyar dolara yükseldi.

NIKE, DISNEY VE WELLS FARGO'YU AŞTI

Buffett'ın sahibi olduğu Apple hisselerinin halka açık birçok büyük şirketten daha değerli olması dikkat çekti. Örneğin spor giyim devi Nike'ın toplam büyüklüğü 175 milyar dolar iken, Disney'in ise 168 milyar dolar. ABD bankası Wells Fargo'nun toplam değeri ise 164 milyar dolar.

Haberin Devamı

Apple hisseleri bu yıl yüzde 50, eylül ayından bu yana ise yüzde 13 artış gösterdi. Hisselerdeki bu son artış Buffett'a 20 milyar dolar dolar para kazandırdı. Buffett'in sahibi olduğu Berkshire Hathaway, ABD'li teknoloji devinin yaklaşık 916 milyon hissesine sahip. Buffett'in şirketinin Apple'da yüzde 5,9'luk bir payı bulunuyor. Bu durum da Berkshire Hathaway'i, ABD'li Vanguard'dan sonraki en büyük ikinci Apple hissedarı yapıyor.


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