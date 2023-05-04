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Doğuş Otomotiv şarj işine giriyor

04.05.2023 - 07:00 | Son Güncelleme :
Doğuş Otomotiv şarj işine giriyor | Genel Haberler

İş insanı Ferit Şahenk'in sahibi olduğu Doğuş Otomotiv, D Power unvanlı şirketin kurulmasına karar verdi.

Doğuş Otomotiv, Doğuş Şarj Sistemleri Pazarlama ve Ticaret AŞ (D Power) unvanlı şirketin kurulmasına karar verdi.

Şirket'ten KAP'a yapılan açıklamada şöyle denildi:

"Şarj ünitesi, şarj istasyonları ve şarj ağı kurulması, işletilmesi ve şarj hizmeti sunulması konularında faaliyet göstermek üzere; Doğuş Otomotiv Servis ve Ticaret AŞ'nin tek pay sahibi olarak % 100'üne iştirak edeceği 50.000.000 TL sermayeli Doğuş Şarj Sistemleri Pazarlama ve Ticaret AŞ (D Power) unvanlı şirketin kurulmasına karar verilmiştir " 


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