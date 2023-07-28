Doğalgaz fiyatları düşüş eğilimini sürdürüyor | Genel Haberler

Avrupa'da doğal gaz fiyatları düşüşe geçti.

Avrupa doğal gazı, Citigroup Inc. analistlerinin durgun talep ve yüksek stokların fiyatları kontrol altında tuttuğunu görmesiyle üçüncü gününde düştü.

Gösterge ön ay vadeli işlemleri bugün yüzde 8,1'e kadar düşerek piyasayı haftalık kayıp yoluna soktu. Hareketler, Akdeniz'deki sıcak havanın talepte ani bir artışı tetikleyebileceğine dair korkuların teşvik ettiği bu hafta başlarındaki ani fiyat artışlarının ardından biraz soluklanma sağlıyor.

Geçen yılki enerji krizinin şirketleri ve haneleri kullanımı kısmaya zorlamasının ardından şimdiye kadar gaz tüketimi tarihsel ortalamaların oldukça altında kaldı. Normalden yüksek stoklarla birleştiğinde, bölge kısa vadeli arz kesintilerine karşı hâlâ savunmasız olsa da bu bir güvenlik duygusu sağlıyor.

Maggie Xueting Lin'in de aralarında bulunduğu Citi analistleri bir notta, "Şimdi ile kışın başlangıcı arasında 2022 öncesi ortalama seviyelere daha anlamlı bir talep artışı gerçekleşmesi pek olası görünmüyor. Daha güçlü yenilenebilir enerji üretiminin de yakıta olan zayıf talebe katkıda bulundu." dedi.

Almanya ikinci çeyrekte kış durgunluğundan çıktı, ancak üretim durgunlaştı ve Avrupa'nın en büyük ekonomisinin temel sağlığı hakkında soru işaretleri uyandırdı. Almanya, üretimde zaten bir yıldır süren bir düşüş yaşadı ve önümüzdeki aylara ilişkin görünümü kasvetli olmaya devam ediyor.

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