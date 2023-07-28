  • Bigpara
  • Haberler
  • Genel Haberler
  • Doğalgaz fiyatları düşüş eğilimini sürdürüyor
‹ Önceki Haber Toyota satışlarda açık ara fark attı Toyota satışlarda açık ara fark attı Sonraki Haber › Bakan Şimşek: Lira istikrara kavuşacak Bakan Şimşek: Lira istikrara kavuşacak

Doğalgaz fiyatları düşüş eğilimini sürdürüyor

28.07.2023 - 14:23 | Son Güncelleme :
Doğalgaz fiyatları düşüş eğilimini sürdürüyor | Genel Haberler

Avrupa'da doğal gaz fiyatları düşüşe geçti.

 Avrupa doğal gazı, Citigroup Inc. analistlerinin durgun talep ve yüksek stokların fiyatları kontrol altında tuttuğunu görmesiyle üçüncü gününde düştü.

 Gösterge ön ay vadeli işlemleri bugün yüzde 8,1'e kadar düşerek piyasayı haftalık kayıp yoluna soktu. Hareketler, Akdeniz'deki sıcak havanın talepte ani bir artışı tetikleyebileceğine dair korkuların teşvik ettiği bu hafta başlarındaki ani fiyat artışlarının ardından biraz soluklanma sağlıyor.

 Geçen yılki enerji krizinin şirketleri ve haneleri kullanımı kısmaya zorlamasının ardından şimdiye kadar gaz tüketimi tarihsel ortalamaların oldukça altında kaldı. Normalden yüksek stoklarla birleştiğinde, bölge kısa vadeli arz kesintilerine karşı hâlâ savunmasız olsa da bu bir güvenlik duygusu sağlıyor.

 Maggie Xueting Lin'in de aralarında bulunduğu Citi analistleri bir notta, "Şimdi ile kışın başlangıcı arasında 2022 öncesi ortalama seviyelere daha anlamlı bir talep artışı gerçekleşmesi pek olası görünmüyor. Daha güçlü yenilenebilir enerji üretiminin de yakıta olan zayıf talebe katkıda bulundu." dedi. 

 Almanya ikinci çeyrekte kış durgunluğundan çıktı, ancak üretim durgunlaştı ve Avrupa'nın en büyük ekonomisinin temel sağlığı hakkında soru işaretleri uyandırdı. Almanya, üretimde zaten bir yıldır süren bir düşüş yaşadı ve önümüzdeki aylara ilişkin görünümü kasvetli olmaya devam ediyor.


Etiketler

Bu haberi okuyanlar bunları da okudu
 
KAPANIŞLAR (BIST)
Getir
BUGÜN 1000 TL NE OLDU?
1.000 TL        
BORSA
999 TL        
DOLAR
1.004 TL        
EURO
1.004 TL        
ALTIN
 
Hürriyet NETWORK
Hürriyet'e Reklam Ver
bigpara

Copyright © 2023 Tüm hakları saklıdır.
Hürriyet Gazetecilik Matbaacılık A.Ş.

YASAL UYARI:
Piyasa verileri Foreks Bilgi İletişim Hizmetleri A.Ş. tarafından sağlanmaktadır. Üye girişi yapılan Canlı Borsa sayfaları haricinde Hisse senedi verileri 15 dk gecikmelidir. Tahvil-Bono-Repo özet verileri her durumda 15 dk gecikmelidir.

Burada yer alan yatırım bilgi, yorum ve tavsiyeleri yatırım danışmanlığı kapsamında değildir. Yatırım danışmanlığı hizmeti; aracı kurumlar, portföy yönetim şirketleri, mevduat kabul etmeyen bankalar ile müşteri arasında imzalanacak yatırım danışmanlığı sözleşmesi çerçevesinde sunulmaktadır. Burada yer alan yorum ve tavsiyeler, yorum ve tavsiyede bulunanların kişisel görüşlerine dayanmaktadır. Bu görüşler mali durumunuz ile risk ve getiri tercihlerinize uygun olmayabilir. Bu nedenle, sadece burada yer alan bilgilere dayanılarak yatırım kararı verilmesi beklentilerinize uygun sonuçlar doğurmayabilir. Bununla beraber gerek site üzerindeki, gerekse site için kullanılan kaynaklardaki hata ve eksikliklerden ve sitedeki bilgilerin kullanılması sonucunda yatırımcıların uğrayabilecekleri doğrudan ve/veya dolaylı zararlardan, kar yoksunluğundan, manevi zararlardan ve üçüncü kişilerin uğrayabileceği zararlardan dolayı Hürriyet Gazetecilik ve Matbaacılık A.Ş hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.

BIST isim ve logosu "Koruma Marka Belgesi" altında korunmakta olup izinsiz kullanılamaz, iktibas edilemez, değiştirilemez.

BIST ismi altında açıklanan tüm bilgilerin telif hakları tamamen BIST'e ait olup, tekrar yayınlanamaz.