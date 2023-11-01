Doğal gaz fiyatları değişmedi | Genel Haberler

Boru Hatları ile Petrol Taşıma AŞ, Kasım ayı için tarifesinde değişikliğe gitmedi.

KBoru Hatları ile Petrol Taşıma AŞ (BOTAŞ), Kasım ayı için elektrik üretim amaçlı gazın tarifesinde değişiklik yapılmadığını bildirdi.

BOTAŞ'ın yaptığı açıklamada, doğal gaz toptan satış fiyatlarını; piyasa koşulları, ülkenin ekonomik şartları, piyasa fiyat istikrarı, Enerji Piyasası Düzenleme Kurumu'nun tarife ile ilgili kararları ve maliyet unsuru olan alım-işletme giderlerindeki değişim dikkate alınarak mümkün olan en makul seviyede belirlediği ve tüketicilere sunduğu belirtildi.

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BOTAŞ tarafından 1 Kasım 2023 tarihinden itibaren geçerli olan Doğal Gaz Toptan Satış Fiyatlarında herhangi bir değişiklik yapılmadığı açıklandı.

1000 METREKÜP DOĞAL GAZ 4 BİN 80 LİRA

BOTAŞ'ın konut tüketicileri için dağıtım şirketlerine Kasım ayında uygulayacağı satış fiyatı 1000 metreküp doğal gaz için 4 bin 80 TL olarak devam edecek. Sanayi abonelerinin tarifesi, kademe 1 için 1000 metreküp doğal gazda 8 bin 549 TL, kademe 2 için ise 11 bin 374 TL, elektrik üretim amaçlı tarifede ise 1000 metreküp doğal gazın fiyatı 12 bin TL olacak.

UKRAYNA'DAN SONRA EN UCUZ DOĞAL GAZ TÜRKİYE'DE

BOTAŞ'ın açıklamasında, Household Energy Price lndex (HEPİ) fiyatları esas alındığında halen konutlarda, Ukrayna’dan sonra Avrupa ülkeleri arasında en düşük doğal gaz fiyatının ülkemizde uygulandığı belirtildi.

25 METREKÜP BEDAVA

Konutlarda 25 metreküpe kadar doğal gaz kullanımı ücretsiz olarak sunuluyor.

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