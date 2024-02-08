Disney, Fortnite'ın yapımcısı Epic Games'e ortak oluyor... Hisselerde flaş yükseliş | Genel Haberler

Disney, Fortnite'ın yapımcısı Epic Games'in 1,5 milyar dolarlık hissesini alacağını duyurdu. Disney hisseleri yüzde 7 yükseldi.

Hurriyet.com.tr / Ekonomi Servisi

Disney CEO'su Bob Iger, Disney'in ünlü video oyunu Fortnite yapımcısı Epic Games’in 1,5 milyar dolarlık hissesini alarak oyun dünyasında yerini sağlamlaştıracağını söyledi. Bu açıklama ile Disney hisseleri günün erken saatlerinde yüzde 7 arttı.

Şirketten yapılan açıklamada Disney, Pixar, Marvel, Star Wars ve Avatar markaları kulanılarak yeni oyunlar oluşturmak için Epic ile birlikte çalışılacağı duyuruldu. Şirket ayrıca yatırımcıları 2024 mali yılı sonuna kadar maliyetleri en az 7,5 milyar dolar azaltma planı konusunda bilgilendirdi ve 2024 yılı için hisse başına kazancın yaklaşık 4,60 dolar olacağını tahmin ettiğini açıkladı.

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Teknoloji analisti Ben Barringer, Epic Games ortaklığının Disney için uzun vadede verimli olabileceğini söylüyor.

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