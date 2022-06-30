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Dış ticaret verileri açıklandı

30.06.2022 - 11:14
Dış ticaret verileri açıklandı | Genel Haberler

Türkiye İstatistik Kurumu, Mayıs ayında genel ticaret sistemine göre ihracat yüzde 15,3, ithalat yüzde 43,5 arttığını açıkladı.

Türkiye İstatistik Kurumu ile Ticaret Bakanlığı iş birliğiyle oluşturulan genel ticaret sistemi kapsamında üretilen geçici dış ticaret verilerine göre; ihracat 2022 yılı Mayıs ayında, bir önceki yılın aynı ayına göre %15,3 artarak 18 milyar 984 milyon dolar, ithalat %43,5 artarak 29 milyar 588 milyon dolar olarak gerçekleşti.

OCAK-MAYIS DÖNEMİNDE İHRACAT %20,4, İTHALAT %40,8 ARTTI

Genel ticaret sistemine göre ihracat 2022 yılı Ocak-Mayıs döneminde bir önceki yılın aynı dönemine göre %20,4 artarak 102 milyar 469 milyon dolar, ithalat %40,8 artarak 145 milyar 675 milyon dolar olarak gerçekleşti.

MAYIS AYINDA ENERJİ ÜRÜNLERİ VE ALTIN HARİÇ İHRACAT %13,2, İTHALAT %22,6 ARTTI

Enerji ürünleri ve parasal olmayan altın hariç ihracat, 2022 Mayıs ayında %13,2 artarak 15 milyar 472 milyon dolardan, 17 milyar 514 milyon dolara yükseldi.

Mayıs ayında enerji ürünleri ve parasal olmayan altın hariç ithalat %22,6 artarak 17 milyar 339 milyon dolardan, 21 milyar 264 milyon dolara yükseldi.

Enerji ürünleri ve parasal olmayan altın hariç dış ticaret açığı Mayıs ayında 3 milyar 750 milyon dolar olarak gerçekleşti. Dış ticaret hacmi %18,2 artarak 38 milyar 777 milyon dolar olarak gerçekleşti. Söz konusu ayda enerji ve altın hariç ihracatın ithalatı karşılama oranı %82,4 oldu. 

DIŞ TİCARET AÇIĞI MAYIS AYINDA %155,2 ARTTI

Mayıs ayında dış ticaret açığı bir önceki yılın aynı ayına göre %155,2 artarak 4 milyar 156 milyon dolardan, 10 milyar 605 milyon dolara yükseldi. İhracatın ithalatı karşılama oranı 2021 Mayıs ayında %79,8 iken, 2022 Mayıs ayında %64,2'ye geriledi.

DIŞ TİCARET AÇIĞI OCAK-MAYIS DÖNEMİNDE %136,0 ARTTI

Ocak-Mayıs döneminde dış ticaret açığı %136,0 artarak 18 milyar 310 milyon dolardan, 43 milyar 206 milyon dolara yükseldi. İhracatın ithalatı karşılama oranı 2021 Ocak-Mayıs döneminde %82,3 iken, 2022 yılının aynı döneminde %70,3'e geriledi.

MAYIS AYINDA İMALAT SANAYİNİN TOPLAM İHRACATTAKİ PAYI %94,7 OLDU

Ekonomik faaliyetlere göre ihracatta, 2022 Mayıs ayında imalat sanayinin payı %94,7, tarım, ormancılık ve balıkçılık sektörünün payı %2,9, madencilik ve taşocakçılığı sektörünün payı %1,9 oldu.

Ocak-Mayıs döneminde ekonomik faaliyetlere göre ihracatta imalat sanayinin payı %94,5, tarım, ormancılık ve balıkçılık sektörünün payı %3,1, madencilik ve taşocakçılığı sektörünün payı %1,8 oldu.

MAYIS AYINDA ARA MALLARININ TOPLAM İTHALATTAKİ PAYI %81,3 OLDU

Geniş ekonomik gruplar sınıflamasına göre ithalatta, 2022 Mayıs ayında ara mallarının payı %81,3, sermaye mallarının payı %10,7 ve tüketim mallarının payı %7,9 oldu.

İthalatta, 2022 Ocak-Mayıs döneminde ara mallarının payı %82,3, sermaye mallarının payı %10,4 ve tüketim mallarının payı %7,3 oldu.

MAYIS AYINDA EN FAZLA İHRACAT YAPILAN ÜLKE ALMANYA OLDU

Mayıs ayında ihracatta ilk sırayı Almanya aldı. Almanya'ya yapılan ihracat 1 milyar 492 milyon dolar olurken, bu ülkeyi sırasıyla; 1 milyar 273 milyon dolar ile ABD, 978 milyon dolar ile Irak, 953 milyon dolar ile İtalya, 911 milyon dolar ile Birleşik Krallık takip etti. İlk 5 ülkeye yapılan ihracat, toplam ihracatın %29,5'ini oluşturdu.

Ocak-Mayıs döneminde ihracatta ilk sırayı Almanya aldı. Almanya'ya yapılan ihracat 8 milyar 770 milyon dolar olurken, bu ülkeyi sırasıyla; 7 milyar 102 milyon dolar ile ABD, 5 milyar 466 milyon dolar ile İtalya, 5 milyar 281 milyon dolar ile Birleşik Krallık ve 5 milyar 168 milyon dolar ile Irak takip etti. İlk 5 ülkeye yapılan ihracat, toplam ihracatın %31,0'ını oluşturdu.  

İTHALATTA İLK SIRAYI RUSYA FEDERASYONU ALDI

İthalatta Rusya Federasyonu ilk sırayı aldı. Mayıs ayında Rusya Federasyonu'ndan yapılan ithalat 4 milyar 487 milyon dolar olurken, bu ülkeyi sırasıyla; 3 milyar 234 milyon dolar ile Çin, 1 milyar 980 milyon dolar ile Almanya, 1 milyar 529 milyon dolar ile ABD, 1 milyar 305 milyon dolar ile İtalya izledi. İlk 5 ülkeden yapılan ithalat, toplam ithalatın %42,4'ünü oluşturdu.

Ocak-Mayıs döneminde ithalatta ilk sırayı Rusya Federasyonu aldı. Rusya Federasyonu'ndan yapılan ithalat 22 milyar 653 milyon dolar olurken, bu ülkeyi sırasıyla; 16 milyar 416 milyon dolar ile Çin, 9 milyar 502 milyon dolar ile Almanya, 6 milyar 248 milyon dolar ile ABD, 5 milyar 339 milyon dolar ile İtalya izledi. İlk 5 ülkeden yapılan ithalat, toplam ithalatın %41,3'ünü oluşturdu.

MEVSİM VE TAKVİM ETKİLERİNDEN ARINDIRILMIŞ SERİYE GÖRE İHRACAT %7,6 AZALDI

Mevsim ve takvim etkilerinden arındırılmış seriye göre; 2022 yılı Mayıs ayında bir önceki aya göre ihracat %7,6 azalırken, ithalat %4,6 arttı. Takvim etkilerinden arındırılmış seriye göre ise; 2022 yılı Mayıs ayında bir önceki yılın aynı ayına göre ihracat %12,3, ithalat %40,0 arttı.

YÜKSEK TEKNOLOJİLİ ÜRÜNLERİN İMALAT SANAYİ İHRACATI İÇİNDEKİ PAYI %2,4 OLDU

Teknoloji yoğunluğuna göre dış ticaret verileri, ISIC Rev.4 sınıflaması içinde yer alan imalat sanayi ürünlerini kapsamaktadır. Mayıs ayında ISIC Rev.4'e göre imalat sanayi ürünlerinin toplam ihracattaki payı %94,7'dir. Yüksek teknoloji ürünlerinin imalat sanayi ürünleri ihracatı içindeki payı %2,4'tür. Ocak-Mayıs döneminde ISIC Rev.4'e göre imalat sanayi ürünlerinin toplam ihracattaki payı %94,5'tir. Ocak-Mayıs döneminde yüksek teknoloji ürünlerinin imalat sanayi ürünleri ihracatı içindeki payı %2,9'dur.

Mayıs ayında imalat sanayi ürünlerinin toplam ithalattaki payı %72,9'dur. Yüksek teknoloji ürünlerinin imalat sanayi ürünleri ithalatı içindeki payı %8,9'dur. Ocak-Mayıs döneminde imalat sanayi ürünlerinin toplam ithalattaki payı %68,6'dır. Ocak-Mayıs döneminde yüksek teknoloji ürünlerinin imalat sanayi ürünleri ithalatı içindeki payı %9,8'dir.

ÖZEL TİCARET SİSTEMİNE GÖRE İHRACAT 2022 YILI MAYIS AYINDA 17 MİLYAR 598 MİLYON DOLAR OLDU

Özel ticaret sistemine göre, 2022 yılı Mayıs ayında, ihracat bir önceki yılın aynı ayına göre %12,6 artarak 17 milyar 598 milyon dolar, ithalat %40,8 artarak 27 milyar 193 milyon dolar olarak gerçekleşti.

Mayıs ayında dış ticaret açığı %159,6 artarak 3 milyar 696 milyon dolardan, 9 milyar 595 milyon dolara yükseldi. İhracatın ithalatı karşılama oranı 2021 Mayıs ayında %80,9 iken, 2022 Mayıs ayında %64,7'ye geriledi.

İHRACAT 2022 YILI OCAK-MAYIS DÖNEMİNDE 96 MİLYAR 323 MİLYON DOLAR OLDU

Özel ticaret sistemine göre ihracat, 2022 yılı Ocak-Mayıs döneminde, bir önceki yılın aynı dönemine göre %19,4 artarak 96 milyar 323 milyon dolar, ithalat %39,9 artarak 138 milyar 960 milyon dolar olarak gerçekleşti.

Ocak-Mayıs döneminde dış ticaret açığı %128,6 artarak 18 milyar 649 milyon dolardan, 42 milyar 636 milyon dolara yükseldi. İhracatın ithalatı karşılama oranı 2021 Ocak-Mayıs döneminde %81,2 iken, 2022 yılının aynı döneminde %69,3'e geriledi.


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