Dış ticaret açığı Mayıs'ta yüzde 48 azaldı | Genel Haberler

Mayıs ayında dış ticaret açığı bir önceki yılın aynı ayına göre %48,0 azalarak 12 milyar 495 milyon dolardan, 6 milyar 502 milyon dolara geriledi.

Türkiye İstatistik Kurumu (TÜİK) tarafından yapılan açıklamaya göre, Türkiye İstatistik Kurumu ile Ticaret Bakanlığı iş birliğiyle genel ticaret sistemi kapsamında üretilen geçici dış ticaret verilerine göre; ihracat 2024 yılı Mayıs ayında, bir önceki yılın aynı ayına göre %11,3 artarak 24 milyar 66 milyon dolar, ithalat %10,4 azalarak 30 milyar 568 milyon dolar olarak gerçekleşti.

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Genel ticaret sistemine göre ihracat 2024 yılı Ocak-Mayıs döneminde bir önceki yılın aynı dönemine göre %4,5 artarak 106 milyar 877 milyon dolar, ithalat %9,2 azalarak 143 milyar 682 milyon dolar olarak gerçekleşti.



MAYIS AYINDA ENERJİ ÜRÜNLERİ VE ALTIN HARİÇ İHRACAT %9,2 ARTARKEN İTHALAT %8,0 AZALDI



Enerji ürünleri ve parasal olmayan altın hariç ihracat, 2024 Mayıs ayında %9,2 artarak 20 milyar 112 milyon dolardan, 21 milyar 969 milyon dolara yükseldi.



Mayıs ayında enerji ürünleri ve parasal olmayan altın hariç ithalat %8,0 azalarak 26 milyar 65 milyon dolardan, 23 milyar 971 milyon dolara geriledi.

Enerji ürünleri ve parasal olmayan altın hariç dış ticaret açığı Mayıs ayında 2 milyar 2 milyon dolar olarak gerçekleşti. Dış ticaret hacmi %0,5 azalarak 45 milyar 940 milyon dolar olarak gerçekleşti. Söz konusu ayda enerji ve altın hariç ihracatın ithalatı karşılama oranı %91,7 oldu.

DIŞ TİCARET AÇIĞI MAYIS AYINDA %48,0 AZALDI



Mayıs ayında dış ticaret açığı bir önceki yılın aynı ayına göre %48,0 azalarak 12 milyar 495 milyon dolardan, 6 milyar 502 milyon dolara geriledi. İhracatın ithalatı karşılama oranı 2023 Mayıs ayında %63,4 iken, 2024 Mayıs ayında %78,7'ye yükseldi.



DIŞ TİCARET AÇIĞI OCAK-MAYIS DÖNEMİNDE %34,3 AZALDI



Ocak-Mayıs döneminde dış ticaret açığı %34,3 azalarak 56 milyar 33 milyon dolardan, 36 milyar 805 milyon dolara geriledi. İhracatın ithalatı karşılama oranı 2023 Ocak-Mayıs döneminde %64,6 iken, 2024 yılının aynı döneminde %74,4'e yükseldi.



MAYIS AYINDA İMALAT SANAYİNİN TOPLAM İHRACATTAKİ PAYI %94,8 OLDU



Ekonomik faaliyetlere göre ihracatta, 2024 Mayıs ayında imalat sanayinin payı %94,8, tarım, ormancılık ve balıkçılık sektörünün payı %3,1, madencilik ve taşocakçılığı sektörünün payı %1,7 oldu.



Ocak-Mayıs döneminde ekonomik faaliyetlere göre ihracatta imalat sanayinin payı %94,2, tarım, ormancılık ve balıkçılık sektörünün payı %3,7, madencilik ve taşocakçılığı sektörünün payı %1,6 oldu.



MAYIS AYINDA ARA MALLARININ TOPLAM İTHALATTAKİ PAYI %68,9 OLDU



Geniş ekonomik gruplar sınıflamasına göre ithalatta, 2024 Mayıs ayında ara mallarının payı %68,9, sermaye mallarının payı %14,7 ve tüketim mallarının payı %16,1 oldu.



İthalatta, 2024 Ocak-Mayıs döneminde ara mallarının payı %70,0, sermaye mallarının payı %14,6 ve tüketim mallarının payı %15,3 oldu.



MAYIS AYINDA EN FAZLA İHRACAT YAPILAN ÜLKE ALMANYA OLDU



Mayıs ayında ihracatta ilk sırayı Almanya aldı. Almanya'ya yapılan ihracat 1 milyar 902 milyon dolar olurken, bu ülkeyi sırasıyla; 1 milyar 521 milyon dolar ile Birleşik Krallık, 1 milyar 475 milyon dolar ile ABD, 1 milyar 148 milyon dolar ile Irak, 1 milyar 124 milyon dolar ile İtalya takip etti. İlk 5 ülkeye yapılan ihracat, toplam ihracatın %29,8'ini oluşturdu.



Ocak-Mayıs döneminde ihracatta ilk sırayı Almanya aldı. Almanya'ya yapılan ihracat 8 milyar 609 milyon dolar olurken, bu ülkeyi sırasıyla; 6 milyar 459 milyon dolar ile ABD, 5 milyar 893 milyon dolar ile Birleşik Krallık, 5 milyar 433 milyon dolar ile İtalya ve 5 milyar 378 milyon dolar ile Irak takip etti. İlk 5 ülkeye yapılan ihracat, toplam ihracatın %29,7'sini oluşturdu.



İTHALATTA İLK SIRAYI ÇİN ALDI



İthalatta Çin ilk sırayı aldı. Mayıs ayında Çin'den yapılan ithalat 3 milyar 862 milyon dolar olurken, bu ülkeyi sırasıyla; 3 milyar 780 milyon dolar ile Rusya Federasyonu, 2 milyar 282 milyon dolar ile Almanya, 1 milyar 879 milyon dolar ile İtalya, 1 milyar 456 milyon dolar ile ABD izledi. İlk 5 ülkeden yapılan ithalat, toplam ithalatın %43,4'ünü oluşturdu.



Ocak-Mayıs döneminde ithalatta ilk sırayı Rusya aldı. Rusya Federasyonu'ndan yapılan ithalat 19 milyar 90 milyon dolar olurken, bu ülkeyi sırasıyla; 17 milyar 846 milyon dolar ile Çin, 10 milyar 806 milyon dolar ile Almanya, 8 milyar 498 milyon dolar ile İtalya, 6 milyar 931 milyon dolar ile ABD izledi. İlk 5 ülkeden yapılan ithalat, toplam ithalatın %44,0'ını oluşturdu.



MEVSİM VE TAKVİM ETKİLERİNDEN ARINDIRILMIŞ SERİYE GÖRE İHRACAT %9,6 ARTTI



Mevsim ve takvim etkilerinden arındırılmış seriye göre; 2024 Mayıs ayında bir önceki aya göre ihracat %9,6 artarken, ithalat %9,6 azaldı. Takvim etkilerinden arındırılmış seriye göre ise; 2024 yılı Mayıs ayında bir önceki yılın aynı ayına göre ihracat %11,6 artarken, ithalat %12,1 azaldı.



YÜKSEK TEKNOLOJİLİ ÜRÜNLERİN İMALAT SANAYİ İHRACATI İÇİNDEKİ PAYI %3,8 OLDU



Teknoloji yoğunluğuna göre dış ticaret verileri, ISIC Rev.4 sınıflaması içinde yer alan imalat sanayi ürünlerini kapsamaktadır. Mayıs ayında ISIC Rev.4'e göre imalat sanayi ürünlerinin toplam ihracattaki payı %94,8'dir. Yüksek teknoloji ürünlerinin imalat sanayi ürünleri ihracatı içindeki payı %3,8'dir. Ocak-Mayıs döneminde ISIC Rev.4'e göre imalat sanayi ürünlerinin toplam ihracattaki payı %94,2'dir. Ocak-Mayıs döneminde yüksek teknoloji ürünlerinin imalat sanayi ürünleri ihracatı içindeki payı %3,4'tür.



Mayıs ayında imalat sanayi ürünlerinin toplam ithalattaki payı %82,9'dur. Yüksek teknoloji ürünlerinin imalat sanayi ürünleri ithalatı içindeki payı %10,3'tür. Ocak-Mayıs döneminde imalat sanayi ürünlerinin toplam ithalattaki payı %80,5'tir. Ocak-Mayıs döneminde yüksek teknoloji ürünlerinin imalat sanayi ürünleri ithalatı içindeki payı %11,0'dır.



ÖZEL TİCARET SİSTEMİNE GÖRE İHRACAT 2024 YILI MAYIS AYINDA 22 MİLYAR 26 MİLYON DOLAR OLDU



Özel ticaret sistemine göre, 2024 yılı Mayıs ayında, ihracat bir önceki yılın aynı ayına göre %12,6 artarak 22 milyar 26 milyon dolar, ithalat %8,8 azalarak 28 milyar 940 milyon dolar olarak gerçekleşti.



Mayıs ayında dış ticaret açığı %43,1 azalarak 12 milyar 150 milyon dolardan, 6 milyar 914 milyon dolara geriledi. İhracatın ithalatı karşılama oranı 2023 Mayıs ayında %61,7 iken, 2024 Mayıs ayında %76,1'e yükseldi.



İHRACAT 2024 YILI OCAK-MAYIS DÖNEMİNDE 97 MİLYAR 83 MİLYON DOLAR OLDU



Özel ticaret sistemine göre ihracat, 2024 yılı Ocak-Mayıs döneminde, bir önceki yılın aynı dönemine göre %4,1 artarak 97 milyar 83 milyon dolar, ithalat %9,4 azalarak 134 milyar 642 milyon dolar olarak gerçekleşti.



Ocak-Mayıs döneminde dış ticaret açığı %32,1 azalarak 55 milyar 321 milyon dolardan, 37 milyar 559 milyon dolara geriledi. İhracatın ithalatı karşılama oranı 2023 Ocak-Mayıs döneminde %62,8 iken, 2024 yılının aynı döneminde %72,1'e yükseldi.

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