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DHL Group atağa geçti! İşte yeni yatırımı

25.09.2023 - 13:44 | Son Güncelleme :
DHL Group atağa geçti! İşte yeni yatırımı | Genel Haberler

DHL Group, Sasol Ltd. ve HH2E AG, karbon emisyonlarının azaltılmasına yardımcı olmak amacıyla Almanya'da sürdürülebilir, hidrojen bazlı havacılık yakıtlarının üretilmesi konusunda işbirliği yapma konusunda anlaşmaya vardı

 DHL Group, Sasol Ltd. ve HH2E AG, karbon emisyonlarının azaltılmasına yardımcı olmak amacıyla Almanya'da sürdürülebilir, hidrojen bazlı havacılık yakıtlarının üretilmesi konusunda işbirliği yapma konusunda anlaşmaya vardı; Airbus SE ise projeye daha sonraki bir tarihte katılmayı planlıyor.

 Hamburg'daki bir havacılık konferansının oturum aralarında yayınlanan bir açıklamaya göre, ortaklar 2030 yılına kadar milyarlarca yatırım içeren yeşil hidrojen üretim kapasitesi oluşturmak için bir anlaşma imzaladı. Kesin konum henüz belirlenmemiş olsa da, tesisin Leipzig/Halle havaalanına tedarik sağlamaya yardımcı olabileceği doğu Almanya'ya yerleştirilmesi planlanıyor.

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 Havacılık, en büyük zararlı karbon yayanlardan biri ve 2050 yılına kadar net tarafsızlığa ulaşma hedefine ulaşmak için 5 trilyon dolara kadar sermaye yatırımı gerekebilir.

 Açıklanan proje, yılda en az 200.000 ton hidrojen bazlı yakıt üretmeyi ve potansiyel olarak 500.000 tona çıkmayı hedefliyor. Açıklamaya göre proje tam kapasiteye ulaştığında CO2 emisyonlarındaki toplam azalma yaklaşık 1,58 milyon ton olabilir.

 Deutsche Lufthansa AG tek başına 2022'de 7,6 milyon ton yakıt kullandı; bu, tesisin tam kapasiteye ulaşması durumunda taşıyıcının yakıt ihtiyacının yaklaşık yüzde 7'sine eşdeğer olacağı anlamına geliyor.


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