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Depremzedelere eşya yardımı nasıl yapılacak? İşte detaylar...

01.03.2023 - 11:27 | Son Güncelleme :
Depremzedelere eşya yardımı nasıl yapılacak? İşte detaylar... | Genel Haberler

Kahramanmaraşlı 10 ili etkileyen deprem sonrasında yıkılan ya da hasar alan konutlarda kalan eşyalara ilişkin ödemelerin yapılmasına başlanılacak. Bunun için tespit tutanakları hazırlanıp sonrasında AFAD'ın ödeme yapması bekleniyor.

Kahramanmaraş'ta meydana gelen deprem sonrasında 10 ilde birçok bina yıkıldı, hasar aldı. Bu binalarda bulunan kişilerin eşyaları ya da iş yerlerindeki mallara ilişkin olarak zarar tespiti yapılıyor.

CNN Türk Editörü Gülşen Coşkun, tespitlerin nasıl yapıldığına dair açıklamalarda bulundu.

Coşkun, tutanakta afet türü, tarihi, konut mu ticarethane mi olduğuna dair alanların bulunduğunu, formun tek tek doldurularak tutanak altına alındığını ve sonrasında AFAD'a teslim edilerek makul ödeme tutarının hesaplara geçeceğini açıkladı.

Coşkun'un açıklamaları şöyle:

Afet türü, tarih, konut mu ticarethane mi diye zarar tespiti yapılıyor. Bu formda tek tek belirtiliyor. Komisyon üyelerinin imzaları var. Bu imzalardan sonra ad soyad, ev ya da iş yeri sahibinin adı soyadı bulunuyor. Tutanak haline getiriliyor, GİB eşyalara bakıp makul fiyat belirleniyor. Makul fiyat ibaresi neye tekabül edecek onu göreceğiz. Bunlar tespit edildikten sonra zararın miktarı çıkarıldıktan sonra AFAD ödemeleri yapacak. Ekipler zarar tespite ilişkin tutanakları doldurduktan sonra ödemelerin peyderpey AFAD tarafından yapılması bekleniyor.


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