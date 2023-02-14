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Deprem bölgesindeki esnaf ve sanatkarın borçlar ertelendi

14.02.2023 - 15:59 | Son Güncelleme :
Deprem bölgesindeki esnaf ve sanatkarın borçlar ertelendi | Genel Haberler

Kahramanmaraş merkezli ve 10 ilde hasara neden olan deprem nedeniyle Halkbank, bölgede bulunan esnaf ve sanatkarların borçlarını erteleyecek ve düşük faizli kredi kullandıracak.

Kahramanmaraş merkezli depremlerde zarar gören esnaf ve sanatkarların, kefalet kooperatifleri veya Halkbank'tan kullandıkları düşük faizli kredi borçları 6 ay ertelendi.

Cumhurbaşkanlığının konu ile ilgili kararı Resmi Gazete'nin mükerrer sayısında yayımlandı.

Kararın amacı; Adana, Adıyaman, Diyarbakır, Gaziantep, Hatay, Kahramanmaraş, Kilis, Malatya, Osmaniye ve Şanlıurfa illeri ile bağlı ilçelerinde faaliyet gösteren ve 6/2/2023 tarihinde meydana gelen depremler nedeniyle işleri ve/veya işletmesi zarar gören ve/veya faal bir şekilde esnaflık faaliyetini devam ettiremeyen esnaf ve sanatkârların, Türkiye Halk Bankası Anonim Şirketince (Banka) Türkiye Esnaf ve Sanatkârlar Kredi ve Kefalet Kooperatifleri Birlikleri Merkez Birliğine (TESKOMB) bağlı bölge birliklerine ortak olan Esnaf ve Sanatkârlar Kredi ve Kefalet Kooperatifleri (ESKKK) kefaletiyle veya doğrudan düşük faizli kredi kullandırılmasına ilişkin kararlar kapsamında olan kredi borçlarının ertelenmesine ilişkin usul ve esasların belirlenmesi olarak gösterildi.

Karar kapsamındaki esnaf ve sanatkârlardan yaşanan depremler nedeniyle işleri ve/veya işletmesi zarar görenlerin ve/veya faal bir şekilde esnaflık faaliyetini devam ettiremeyenlerin TESKOMB’a bağlı bölge birliklerine ortak olan ESKKK kefaletiyle veya doğrudan Bankadan kullandıkları düşük faizli kredilerden doğan borçlarından, vadesi/taksit vadesi/hesap devresi henüz gelmemiş olmakla birlikte 6/2/2023 tarihinden itibaren altı ay içinde dolacak olan veya 6/2/2023 tarihi itibarı ile vadesinden itibaren 90 günlük bekleme süresi içerisinde olan kredi borçları, başvuru şartı aranmaksızın vadesinde/taksit vadesinde/hesap devresinde ilgili mevzuatına göre faiz tahakkuk ettirilmek suretiyle vade tarihinden/taksit vadesinden/hesap devresinden itibaren altı ay süreyle ertelenecek. Tahakkuk edecek bu faiz tutarı Hazine ve Maliye Bakanlığınca karşılanacak. Buna bağlı olarak, kredi itfa tablosu doğrultusunda, kalan tüm taksitler de altı ay ötelenecek.

Karar kapsamında borçlan ertelenmiş olan esnaf ve sanatkârlara, talepleri halinde düşük faizli kredi kullandırılmasına ilişkin ilgili kararlar kapsamında Banka tarafından erteleme süresinde düşük faizli kredi açılabilir ve söz konusu kararlarda ertelemeye tabi borcu bulunanlara kredi açılmasını engelleyen hükümler uygulanmayacak.

Kararın yayımı tarihinden itibaren ertelenen krediler için erteleme süresi sonuna kadar takip işlemi başlatılmayacak.

6/2/2023 tarihinde gerçekleşen deprem nedeniyle faal bir şekilde esnaflık faaliyetini devam ettiremeyen esnaf ve sanatkârların bu Karar kapsamında ertelenen mevcut kredileri, vadelerinin sonuna kadar düşük faizli kredi kullandırılmasına ilişkin yayımlanan ilgili yıl kararlarının hükümleri kapsamında değerlendirilir ve bu krediler gelir kaybı uygulaması kapsamından çıkarılmayacak.

Erteleme işlemi borcun mevcut maddi ve şahsi teminatının sukutunu icap ettirmediği gibi borçlunun müşterek borçlu ve müteselsil kefillerine de kefaletten çekilme hakkını vermeyecek.

Bankanın bu Karar kapsamında ertelenen kredilerden dolayı doğacak gelir kayıpları, esnaf ve sanatkârlar için Banka tarafından esnaf ve sanatkâr kredilerine uygulanan cari kredi faiz oranı dikkate alınarak hesaplanacak.


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