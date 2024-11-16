Deniz ulaşımına fırtına engeli

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Yurt genelinde etkili olan olumsuz hava koşulları nedeniyle İDO ve BUDO'nun bazı feribot seferleri iptal edildi. İstanbul'da devam eden fırtına nedeniyle İDO'nun iptal ettiği seferler şu şekilde:



08.30: Bursa - Armutlu - Armutlu Tatil Köyü - Yenikapı - Kadıköy

08.30: Bandırma - Yenikapı - Kadıköy

09.05: Kabataş - Kadıköy - Yenikapı - Bursa

12.00: Kadıköy - Yenikapı - Bandırma

15.30: Bandırma - Yenikapı - Kadıköy

BUDO'nun iptal edilen seferleri ise şöyle:

08.00: Bursa (Mudanya) - İstanbul (Eminönü/Sirkeci) ve İstanbul (Eminönü/Sirkeci) - Bursa (Mudanya)

09.30: Bursa (Mudanya) - İstanbul (Eminönü/Sirkeci) ve Bursa (Mudanya) - Armutlu (İhlas)

10.00: Armutlu - İstanbul (Eminönü/Sirkeci)

11.30: İstanbul (Eminönü/Sirkeci) - Bursa (Mudanya) ve İstanbul (Eminönü/Sirkeci) - Armutlu (İhlas)

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12.55: Armutlu - Bursa (Mudanya)