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Deniz ulaşımına fırtına engeli

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#Feribot#İDO#BUDO
Deniz ulaşımına fırtına engeli
Oluşturulma Tarihi: Kasım 16, 2024 11:13

İstanbul ve Bursa başta olmak üzere Marmara Denizi'nde etkili olan fırtına nedeniyle bazı feribot ve deniz otobüsü seferler iptal edildi.

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Yurt genelinde etkili olan olumsuz hava koşulları nedeniyle İDO ve BUDO'nun bazı feribot seferleri iptal edildi. İstanbul'da devam eden fırtına nedeniyle İDO'nun iptal ettiği seferler şu şekilde: 

08.30: Bursa - Armutlu - Armutlu Tatil Köyü - Yenikapı - Kadıköy 

08.30: Bandırma - Yenikapı - Kadıköy 

09.05: Kabataş - Kadıköy - Yenikapı - Bursa 

12.00: Kadıköy - Yenikapı - Bandırma 

15.30: Bandırma - Yenikapı - Kadıköy 

BUDO'nun iptal edilen seferleri ise şöyle:

08.00: Bursa (Mudanya) - İstanbul (Eminönü/Sirkeci) ve İstanbul (Eminönü/Sirkeci) - Bursa (Mudanya) 

09.30: Bursa (Mudanya) - İstanbul (Eminönü/Sirkeci) ve Bursa (Mudanya) - Armutlu (İhlas) 

10.00: Armutlu - İstanbul (Eminönü/Sirkeci)  

11.30: İstanbul (Eminönü/Sirkeci) - Bursa (Mudanya) ve İstanbul (Eminönü/Sirkeci) - Armutlu (İhlas) 

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12.55: Armutlu - Bursa (Mudanya) 

 

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#Feribot#İDO#BUDO

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