Dava haberi sonrası Apple hisseleri eridi | Genel Haberler

ABD Adalet Bakanlığı'nın Apple'a dava açmaya hazırlandığı haberi sonrası şirketin hisseleri yüzde 1'e yakın düştü.

Hurriyet.com.tr / Ekonomi Servisi

Medyada ABD Adalet Bakanlığı’nın teknoloji devi Apple'a karşı bu yıl içinde bir antitröst davası açmaya hazırlandığının haberinin yayılmasının ardından şirketin hisseleri yüzde 1'e yakın değer kaybetti.

Antitröst davaları şirketleşmenin piyasada kartelleşmesine karşı hükümetler tarafından açılıyor.

APPLE WATCH AKILLI SAATLER HEDEFTE

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Dava, Apple'ın akıllı saatleri Apple Watch'ın sadece iPhone telefonlarla çalışmasını, iMessage servisini ve Apple Pay ödeme sistemini hedef alabilir. Şirket, iMessage ve Apple Watch’un çalışma şeklinin iPhone’ları en büyük rakibi Android telefonlardan ayıran temel özellikler olduğunu söylüyor.

ABD, Apple'ın en büyük pazarı konumunda. Dava, şirketin pazar payını tehlikeye atabilir. Analist Nick Rodelli "Apple’ın hisse fiyatı 2023′te yüzde 48 artarken, Apple’ın yasal risklerine ilişkin endişelerimiz son aylarda yoğunlaştı" dedi.

Apple CEO’su Tim Cook, önümüzdeki Perşembe günü Avrupa Komisyonu’nun antitröst konusundaki en üst düzey yetkililerinden Margrethe Vestager ile görüşecek.

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