Cumhurbaşkanlığı Yatırım Ofisi Başkanı Dağlıoğlu'ndan yabancı yatırım açıklaması

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Türkiye, Yunanistan ve Bulgaristan'daki Amerikan ticaret odaları tarafından düzenlenen AmChams Avrasya Ekonomi Zirvesi, ekonomik işbirliğini ve iş ortaklıklarını teşvik etmek için bölgelerden hükümet yetkililerini, devlet kalkınma ajanslarını, iş liderlerini ve yatırımcıları İstanbul'da bir araya getirdi.

Zirvenin ABD ile Güneydoğu Avrupa, Kafkasya ve Orta Asya bölgelerindeki bölgesel iş çevreleri arasındaki bağları güçlendirerek ağ oluşturma, diyalog ve yeni iş geliştirme olanaklarının araştırılması için dinamik bir platform görevi görmesi öngörülüyor.

Çeşitli sektörlerden 250 üst düzey ismin katılması beklenen zirvede, şirketler, paydaşlarla ve iş temsilcileriyle B2B toplantıları yapma ve ilgili endüstri atölyelerine katılma fırsatına sahip olacak.

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Etkinliğin düzenlenmesine katkıda bulunan ülkeler arasında Azerbaycan, Bulgaristan, Gürcistan, Yunanistan, Kırgızistan, Moldova, Romanya, Tacikistan, Türkiye, Özbekistan ve Ukrayna bulunuyor.

Yaklaşık 207 milyon nüfuslu bir bölgeyle yaklaşık 2,9 milyon metrekarelik bir alanı oluşturan bu ülkelerin gayrisafi yurt içi hasılasının 1,9 trilyon dolardan fazla olduğu değerlendiriliyor.

"ÖZELLİKLE SON YILLARDA BÖLGESEL İŞBİRLİĞİNİN ÖNEMİ ARTIYOR"

Burak Dağlıoğlu, etkinlikte yaptığı konuşmada, bakış açılarının her zaman Türkiye'nin etrafında daha geniş ve istikrarlı bir bölgeye sahip olmak olduğunu belirtti.

Küresel yatırımlar azaldığında ülkelerin de daha az yatırım aldığına işaret eden Dağlıoğlu, istikrarsız bölgeler yerine istikrarlı bölgelerin ve daha büyük yatırımlar, daha büyük fırsatlar için bölgesel olarak daha entegre alanlara sahip olmanın önemine vurgu yaptı.

Dağlıoğlu, özellikle son yıllarda bölgesel işbirliğinin öneminin arttığını ifade ederek, sürdürülebilirlik ve dijital dönüşümün pek çok işletmeyi etkilediğini ve çok uluslu şirketlerin yerine getirmesi gereken belirli görevlerin olduğunu kaydetti.

Türkiye'nin 2053 net sıfır emisyon hedeflerine ulaşan bir ülke olmak istediğini belirten Dağlıoğlu, "Bu hedefe ulaşmak için atmamız gereken bir dizi adım var. Dijital altyapı için çok fazla yatırım yapmamız gerekiyor. Tüm ülkeler bu dijital altyapılar sayesinde diğer ülkelere bağlanmalıdır. Bu sadece dijital altyapı ile sınırlı değil, tüm enerji, lojistik altyapısı için de geçerli. Bu büyük projeler küresel tedarik zinciri kurallarını şekillendiriyor." değerlendirmesini yaptı.

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Dağlıoğlu, Türk Devletleri Teşkilatının da (TDT) bölgesel işbirliği için aktif bir rol oynadığını dile getirerek, "Türkiye, kendi bölgesi ve komşularıyla ilişkileri geliştirmek istiyor. Ekonomik faaliyetler için bölgede istikrarın olması daha fazla doğrudan yabancı yatırım almak için önemlidir ancak aynı zamanda birbirimizden öğrenmemiz gereken şeyler." diye konuştu.

"İSTANBUL, BİR KAVŞAK VE BULUŞMA NOKTASI OLARAK ÖNEMLİ BİR ROL OYNUYOR"

ABD'nin İstanbul Başkonsolosu Julie Eadeh de etkinlikte bir çok ülkeden temsilcinin bölgesel bağları güçlendirmek ve ABD iş dünyasını desteklemek üzere İstanbul'da bir araya geldiğini görmekten büyük memnuniyet duyduğunu aktardı.

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Türkiye ve özellikle de İstanbul'un tarihsel olarak bir merkez, kavşak ve buluşma noktası olarak önemli bir rol oynadığına dikkati çeken Eadeh, "Bu gibi etkinlikler, ortak refahımız için mevcut olan fırsatları daha iyi anlamamızı sağlıyor." dedi.

Eadeh, bölgesel enerji taleplerinin karşılanmasından Trans-Hazar Uluslararası Taşımacılık Güzergahı'nın altyapı gelişimine kadar, ABD işletmelerinin sağladığı dünya standartlarındaki ürün ve hizmetlerin katkısıyla pek çok fırsatın olduğunu ifade etti.

Etkinlikte bölgedeki dijital ekonomi ve inovasyon konularının da ele alınacağına işaret eden Eadeh, "Dijital teknolojinin gücünden yararlanırken, çığır açan teknolojiler aracılığıyla tüm yaşamlarımızı daha iyi hale getirmek için eşi benzeri görülmemiş bir fırsata sahibiz. Bu gibi forumlar, ülkelerimizin karşılıklı refahını arttırmak, başarı için temel olan kişisel bağlantıları ve ağları kurmamız için bize fırsatlar sunmaktadır." diye konuştu.

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"ANA HEDEFİMİZ ÜLKEMİZİ GLOBAL PAZARLARA TAŞIYAN BİR GÜÇ OLMAK"

AmCham Türkiye Yönetim Kurulu Başkanı Tankut Turnaoğlu da AmChams Avrasya Ekonomi Zirvesi'ni bu yıl İstanbul'da hayata geçirmek için AmCham Türkiye, AmCham Yunanistan ve AmCham Bulgaristan'ın kapasitelerini birleştirdiğini belirtti.

Turnaoğlu, AmCham Türkiye olarak, Türkiye ekonomisine 60 milyar dolar katkı sağlayan 145 ABD merkezli şirketi temsil ettiklerini dile getirerek, "Ana hedefimiz ülkemizi global pazarlara taşıyan bir güç olmak. Bu hedefimiz doğrultusunda Türkiye ve ABD arasındaki ticaret hacminin 100 milyar dolar düzeyine ulaşmasına katkı sağlamayı sürdürüyoruz." dedi.

Bölgedeki diğer Amerikan ticaret odaları ile iletişim ve işbirliğiyle ticaret potansiyelini daha da geniş bir kapsam ve coğrafya ulaştırmak için çalıştıklarını kaydeden Turnaoğlu, şöyle devam etti:

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"Bizleri bir araya getiren AEES Zirvesi'ni hayata geçirme fikri de Türkiye, Yunanistan ve Bulgaristan'daki AmCham yönetimleri arasındaki görüş alışverişi sonucunda doğdu. Azerbaycan, Gürcistan, Kazakistan, Kırgız Cumhuriyeti, Moldova, Romanya, Tacikistan, Ukrayna ve Özbekistan'daki Amerikan ticaret odalarının da AmChams Avrasya Ekonomi Zirvesi organizasyonuna ortaklığını memnuniyetle karşılıyoruz. Birlikte hayata geçirdiğimiz bu ilk zirvenin İstanbul'da düzenlenmesi AmCham Türkiye olarak bizleri ayrıca mutlu ediyor."

"ZİRVE, BÖLGEDEKİ ÇEŞİTLİ YATIRIM VE İŞ ORTAKLIĞI FIRSATLARI BAKIMINDAN ÇOK ÖNEMLİ"

AmCham Yunanistan Başkanı Nikolaos Bakatselos da Avrasya bölgesinin bütün sektörlerde muazzam bir potansiyel taşıdığına işaret ederek, zirvenin bölgedeki çeşitli yatırım ve iş ortaklığı fırsatlarını göstermesi bakımından çok önemli bir platform işlevi gördüğünü söyledi.

Bakatselos, "Sizleri, bu zorlu zamanları birlikte aşarken önümüzde uzanan umut verici fırsatları birlikte keşfedebileceğimiz İstanbul'da ağırlamaktan heyecan duyuyoruz." şeklinde konuştu.

AmCham Azerbaycan Başkanı Dayanat Sadullayev de kültürlerin, fikirlerin ve ortak noktaların kesiştiği dinamik şehir İstanbul'da bir araya geldiklerini, zirve boyunca bölgesel işbirliği, ticaret, kalkınma, enerji stratejileri, finans ve inovasyon gibi konuları ele alacaklarını kaydetti.