Cumhurbaşkanı Yardımcısı Yılmaz: Türkiye'de 2.9 milyon Suriyeli var

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Cumhurbaşkanı Yardımcısı Yılmaz'ın NTV'deki açıklamaları şöyle:

Konum vergisi tamamen gerçek dışı. Esnafla ya da konum bilgisi paylaşan vatandaşla ilgisi olmayan bir düzenleme, temeli olmayan iddia bu. Bu tür haberler oluştuğunda ilgili kurumlardan bilgi alınsın, algı oluşturuluyor.

Suriye'de uzun zamandır istikrarsızlık var, 13 yılı buldu. Suriye'nin toprak bütünlüğünden yana bir ülkeyiz. Şu anki hadise, Suriye'deki rejim ve muhalifler arasında yaşanan çatışma. Biz Suriye'de istikrar ve huzur istiyoruz. Aylardır biliyorsunuz, Cumhurbaşkanımız Suriye rejimine çağrılar yapıyor. İki tane bizi doğrudan ilgilendiren mesele var, birincisi terör tehdidi. Terör yapıları olduğunu biliyoruz, Türkiye'nin buna izin vermesi mümkün değil. Göç meselesi Türkiye'ye dönük 13 yıllık süreçte yaşadıklarımız ortada. Türkiye bu hassasiyetler içinde Suriye'nin toprak bütünlüğünden yana tavır ortaya koyuyor.

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Tel Rıfat önemli bir coğrafya. Burada terör örgütünün yapılanması söz konusuydu. Terör yapılanmalarından temizlenme sürecinde Tel Rıfat. İnsanların huzur içinde yaşamaları bakımından, Türkiye'ye yönelik saldırıların risklerin düşmesi bakımından önemli. Tel Rıfat'taki gelişmeleri memnuniyetle karşılıyoruz. TUSAŞ'a saldırıyı yapanların Suriye'den geldiklerini biliyoruz.

Türkiye yakından takip ediyor Suriye'yi. Göç meselesinde, bu hadiseler gerçekleşmeden önce geri dönüş süreci başlamıştı. Aylık 10 binin üzerinde geri dönüşler söz konusuydu 700 bini aşmıştı. Türkiye'de 2.9 milyon Suriyeli var. Bunun da yüzde 42'si Halep bölgesinden. Suriyeli kardeşlerimizin büyük kısmı Halepli.

Sayın Bahçeli çok önemli siyaset ve devlet adamı. Bölgemizde yaşanan gelişmeleri analiz ederek ülkemizin geleceği açısından tutum geliştiriyor. Bu rastgele bir hadise değil. Bölgemiz üzerinde emperyalist tehditlerin geliştiğini görüyoruz. İsrail'in bölgede oluşturduğu tehditleri, gerilimleri görüyoruz. Bahçeli bu ortam içinde şöyle bir tutum sergiliyor, önce ülkem, milletim, sonra partim ve ben der. Detaylara takılmadan büyük resmi görmek istiyorum. Terörsüz Türkiye. Bu kesinlikle terörle mücadele anlamında farklı yorumlanmamalıdır. Ülkemiz terörden çok çekti.

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Demokrasi ve terör aynı anda gelebilecek kavramlar değil. Kayyumlarla ilgili yapılan geçici tedbirdir. Terörün gölgesi demokrasiden çekildiği zaman böyle bir tartışmanın zemini kalmayacaktır.

AK Parti'nin rotasını millet çizer. Milletin talep ve beklentileri bizim esas aldığımız unsurlardır. Kongre süreçlerinde de istikrar içinde değişimi sağlayacak AK Parti. Yeni bir dönemin başlangıcını büyük kongrede göreceğiz diyorum. Değişim sürenin ihtiyaç olan her alanı kapsayacaktır diye düşünüyorum.