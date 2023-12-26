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Cumhurbaşkanı Yardımcısı Yılmaz: Enflasyonda düşüşler başladı

26.12.2023 - 14:28
Cumhurbaşkanı Yardımcısı Yılmaz: Enflasyonda düşüşler başladı | Genel Haberler

Cumhurbaşkanı Yardımcısı Cevdet Yılmaz, "Satınalma Gücü Paritesi'ne göre; Türkiye ekonomisi, dünyanın 11'inci büyük ekonomisi konumunda. Enflasyonu tek haneli rakamlara indirmek için gayret sarf ediyoruz; aylık bazda düşüşler başladı, inşallah 2026 yılında da tek haneli rakama ulaşmış olacağız" dedi.

Cumhurbaşkanı Yardımcısı Yılmaz, Ankara'da, Türkiye Odalar ve Borsalar Birliği'nde (TOBB) düzenlenen 'Türkiye-Özbekistan İş Forumu'na katıldı. Programa Yılmaz'ın yanı sıra Özbekistan Başbakan Yardımcısı Cemşid Kuçkarov ve TOBB Başkanı Rıfat Hisarcıklıoğlu ile iş insanları katıldı.

Burada konuşan Yılmaz, ortak dil, tarih ve kültürü paylaştıkları Özbekistan ile iş birliğinin her alanda güçlendiğini görmekten memnuniyet duyduğunu belirterek, "Kardeş Özbekistan, bu yıl yaşadığımız ve 'asrın felaketi' olarak nitelendirilen depremlerden sonra yardıma gelen ilk ülkelerden birisi olmuştur. Yaraların sarılması için yardıma koşan kardeş Özbekistan'a gösterdikleri yakın dayanışma ve yeniden imar faaliyetlerine katkıları için Sayın Başbakan Yardımcısı nezdinde bir kez daha teşekkürlerimizi iletiyoruz. Bu güçlü dostluk bağları, iki ülke arasındaki ekonomik iş birliğinin de önünü açmaktadır. Müşterek çabalarımız sayesinde ilişkilerimizi kapsamlı stratejik ortaklık seviyesine yükselttik. İş birliğimizin bu seviyelere gelmesinde sayın cumhurbaşkanlarımızın dirayetli liderliğinin ve kararlılığının rolü büyüktür. Sayın cumhurbaşkanlarımız, hemen her uluslararası toplantı vesilesiyle bir araya gelmektedir. Üst düzey toplantıların düzenli olarak icra edilmesine ve kardeşliğimizi pekiştiren karşılıklı temaslara önem veriyoruz" dedi.

'YIL SONU 1 TRİLYON DOLARI AŞAN EKONOMİK BÜYÜKLÜĞE ULAŞACAĞIZ'

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan liderliğinde ekonomik büyümenin sürdüğünü vurgulayan Yılmaz, "Son göstergeler de Türkiye ekonomisinin gücünün ve Türkiye ekonomisine güvenin en belirgin göstergeleridir. Türkiye ekonomisi, son 20 yılda yıllık ortalama yüzde 5,4 büyümüştür. 2023 yılının ilk 9 ayında bir önceki yılın aynı dönemine göre yüzde 4,7 oranında büyümüştür. Uluslararası tahminlere göre, bu yılın sonunda 1 trilyon doları aşan bir ekonomik büyüklüğüne ulaşmış olacağız. Satınalma Gücü Paritesi'ne göre; Türkiye ekonomisi, dünyanın 11'inci büyük ekonomisi konumunda. Enflasyonu tek haneli rakamlara indirmek için gayret sarf ediyoruz; aylık bazda düşüşler başladı, inşallah 2026 yılında da tek haneli rakama ulaşmış olacağız" diye konuştu. 

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'İKİLİ TİCARET HEDEFİMİZ 5 MİLYAR DOLAR'

Özbekistan ile ikili ticaretin 3,5 milyar dolara ulaştığını söyleyen Yılmaz, "1700'ün üzerinde firmamız, Özbekistan'ın her bölgesinde faaliyet göstermektedir. Ancak bunlar yetmez diyoruz. Daha fazla firmanın ticaret yapması lazım. Hedefimiz, cumhurbaşkanlarımız tarafından belirlenmiş durumda; 5 milyar dolar. İnşallah bu hedefe en kısa zamanda ulaşıp, yeni hedefler belirleyeceğiz. Müteahhitlerimiz Özbekistan'da çok önemli işler yapıyorlar. Bunun gelecekte daha da artacağına inanıyorum. İş birliğimiz, kazan-kazan ilkesine dayalı ve bu çerçevede bir Yatırımcılar Konseyi oluşturulmuş durumda. Önde gelen Türk şirketlerinin bu konseye üye yapılmasından da memnuniyet duyduğumuzu ifade etmek isterim" dedi. 

'ÖZBEKİSTAN'DA TÜRK FİRMALARIN ETKİSİNİN ARTACAĞINA İNANIYORUM'

Daha sonra iş insanlarına çağrıda bulunan Yılmaz, "Özbekistan'da enerji, elektronik, madencilik, tarım, sağlık, bilişim, inşaat sektörleri başta olmak üzere birçok alandaki yatırım fırsatlarını değerlendirereki Özbek firmalarıyla ortaklıklar kurun lütfen. Müteahhitlik firmalarımızın Özbekistan'a sunduğu kaliteli hizmetlerle birlikte yapı ve inşaat malzemeleri sektöründe de Türk firmalarımızın etkisinin artacağına inanıyorum. Bu çerçevede tüm girişimcilerimizi, Özbekistan'ın 2022-2026 Kalkınma Programı kapsamında hayata geçirileceği projelerde aktif rol almaya davet ediyorum. Özellikle yenilenebilir enerji, elektrik piyasasının düzenlenmesi, nükleer enerji, boru hattı yönetimi ve madencilik alanlarında iş birliğimiz ve tecrübe paylaşımımız çok değerlidir" dedi.


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