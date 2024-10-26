Cumhurbaşkanı Yardımcısı Yılmaz: Avrupa'nın en ucuz elektrik ve doğal gazı Türkiye'de

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Cumhurbaşkanı Yardımcısı Cevdet Yılmaz, Bingöl ziyareti kapsamında Karlıova Hükümet Konağı önünde düzenlenen "Doğal Gaz Meşale Yakma Töreni"ne katıldı.

Buradaki konuşmasında Karlıova ilçesine doğal gaz arzının başlamasını müjdeleyen törene katılmaktan dolayı memnuniyetini dile getiren Yılmaz, mart ayında verdikleri sözlerin yerine gelmesinden mutluluk duyduklarını söyledi.

Doğal gazın Karlıova'ya gelmesiyle sadece evlerde değil, diğer alanlarda da büyük bir rahatlama ve konfor sağlanacağını belirten Yılmaz, bu adımın bölgenin kalkınması ve yaşam kalitesinin artması açısından önemli bir dönüm noktası olduğunu kaydetti.

Yılmaz, doğal gazın taşımalı sistemle başlatıldığını, ilerleyen dönemlerde abone sayısının artacağını ve BOTAŞ'ın yapacağı boru hattıyla daha kalıcı şekilde, daha çok kişinin doğal gazla buluşturulacağını, teknik açıdan en kısa sürede bu projenin tamamlanması için çalışacaklarını ifade etti.

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Hükümetin mesken abonelerinde yüzde 60'a varan doğal gaz ve elektrik sübvansiyonu sağladığını hatırlatan Yılmaz, şöyle devam etti:

"2024 yılının ilk 6 aylık döneminde Avrupa ülkeleri arasında hane halkına en ucuz elektriği, en ucuz doğal gazı veren ülke Türkiye'dir. Sonuçta dünya piyasalarından dövizle aldığımız enerjiler bunlar. İşte bunları ülke olarak biz vatandaşımıza en ucuza temin etmeye gayret ediyoruz. Sırf bunun için, yani elektrik ve doğal gaz için bütçemize koyduğumuz para 472 milyar Türk lirasıdır. Bunu biz bütçeyle karşılamasak vatandaşımız bunu faturalarla ödemek zorunda kalacaktı. Bunu 2025'te öngörüyoruz. Bu sene de zaten vardı."

Karadeniz'deki Sakarya Gaz Sahası'nda 2020 yılında Türkiye tarihinin en büyük doğal keşfinin gerçekleştirildiğini, günlük 6 milyon metreküp doğal gaz üretimi yapıldığını ve 2,6 milyon haneye doğal gaz sağlandığını ifade eden Yılmaz, 2025'te bu üretim miktarını 10 milyon metreküpe çıkararak 4,4 milyon haneye ulaşmayı hedeflediklerini bildirdi.

Yılmaz, Cumhuriyet tarihinin karada gerçekleşen en büyük petrol keşfinin Gabar bölgesinde yapıldığını, bu rezervin günlük 100 bin varil üretim kapasitesiyle Türkiye'nin günlük tüketiminin onda birini karşılama potansiyeline sahip olduğunu anlatarak, Gabar'daki günlük üretimin 45 bin varili aştığını kaydetti.

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"GÜÇLÜ VE MİLLİ ENERJİ POLİTİKALARIMIZDAN ASLA TAVİZ VERMEYECEĞİZ"

Türkiye'nin kalkınma sürecinde en büyük darboğazlardan biri olan cari açığın en büyük sebebinin enerji ithalatı olduğunu vurgulayan Yılmaz, bu ithalatın salgın döneminde yıllık 100 milyar doları aştığını, son iki yılda ise 70 milyar dolar seviyesine düştüğünü ifade etti.

Türkiye'nin doğal gaz ve petrol sahalarının yanı sıra nükleer enerji tesisleri, güneş ve rüzgar gibi yenilenebilir enerji kaynaklarının gelişmesiyle enerji bağımsızlığında güçlü bir konuma ulaşacağını belirten Yılmaz, "Türkiye'yi enerji yarışının dışında bırakmak isteyenlere inat, Cumhurbaşkanımız Sayın Recep Tayyip Erdoğan liderliğinde yürüttüğümüz güçlü ve milli enerji politikalarımızdan asla taviz vermeyeceğiz. Türkiye Yüzyılı, enerjide dışa bağımlılığı bitirdiğimiz, enerjide bağımsız olduğumuz bir yüzyıl olacak." şeklinde konuştu.

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Cumhurbaşkanı Yardımcısı Yılmaz, bütün ilçelere bu imkanları zaman içinde ulaştıracaklarını vurgulayarak, "Doğal gaz meşale yakma törenimizin tüm Karlıova'mıza, Bingöl'ümüze, insanımıza hayırlı olmasını diliyorum. İnsanı yaşat ki devlet yaşasın anlayışıyla, halka hizmetkar olma anlayışıyla yolumuza devam edeceğimizi, boş polemiklerle, ideolojik çatışmalarla enerjimizi harcamayacağımızı özellikle ifade etmek istiyorum." şeklinde konuştu.

Konuşmaların ardından Yılmaz ve beraberindeki Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakan Yardımcısı Nevzat Şatıroğlu, Bingöl Valisi Ahmet Hamdi Usta, AK Parti Bingöl milletvekilleri Feyzi Berdibek ve Zeki Korkutata ile diğer protokol üyeleri meşale yakma törenini gerçekleştirdi.