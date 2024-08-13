Cumhurbaşkanı Yardımcısı Cevdet Yılmaz: Yatırımı önceleyen bir anlayışla teşvik sistemimizi sadeleştiriyoruz | Genel Haberler

Cumhurbaşkanı Yardımcısı Cevdet Yılmaz, Yatırım Ortamını İyileştirme Koordinasyon Kurulu Toplantısı'na başkanlık etti. Yılmaz "Özel sektörümüzün ihtiyaçlarına cevap verecek ve katma değeri yüksek yatırımı önceleyen bir anlayışla teşvik sistemimizi sadeleştiriyoruz" dedi.

Cumhurbaşkanı Yardımcısı Cevdet Yılmaz'ın açıklamaları şöyle:

2024 yılının ikinci YOİKK toplantısının hayırlara vesile olmasını diliyorum.

Toplantımızda öncelikle 2024 YOİKK Eylem Planı gelişmeleri çerçevesinde kurumlarımızca sürdürülen çalışmaları ele alacağız.

Ardından, Türkiye Uluslararası Doğrudan Yatırım Stratejisini ve Eylül ayında gerçekleştirmeyi planladığımız Yatırım Danışma Konseyi toplantısı hazırlıklarını değerlendireceğiz.

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Bunların yanı sıra 2025-2027 dönemini kapsayacak şekilde güncellenecek olan yeni Orta Vadeli Program (OVP) hususunda Kurul üyelerimizle istişarelerde bulunacağız.

1 Mart 2024 tarihinde, iş dünyamızla birlikte cari açığı azaltıcı, mal ve hizmet ihracatını kolaylaştırıcı unsurlara odaklanarak 57 maddeden oluşan Eylem Planımızı belirlemiştik. Eylem Planımızı hızla hayata geçiriyoruz.

Mart ayından bu yana 57 eylemin 10’u tamamlandı; 6 eylemde ise son aşamaya gelindi.

Kalan 28 eylemde ise yüzde 50 ve üzerinde gerçekleşme sağlanmış durumdadır.



*Bu kapsamda, yatırımcılarımızın önemle üzerinde durduğu Kişisel Verilerin Korunması Kanununda değişiklik yapıldı, kanun yollarına başvuru sürelerinin yeknesaklaştırılması sağlandı.



*Yenilenebilir enerji kaynaklarında ek kapasite kurulumuna imkân sağlandı.



*Yatırımların artırılması, yenilikçilik ve girişimciliğin desteklenmesi amacıyla çok sayıda düzenlemeyi hayata geçirdik. Bunların arasında uzun vadeli yatırım kredileri, bireysel emeklilik fonlarının girişim sermayesine yönlendirilmesi, nitelikli personelin uzaktan çalışma uygulamasının uzatılması gibi adımlar mevcut.



*Temmuz ayında yayımlanan düzenlemeler ile ikiz dönüşüme (yeşil ve dijital dönüşüm) yönelik desteklerin altyapısı oluşturuldu



*Özel sektörümüzün ihtiyaçlarına cevap verecek ve katma değeri yüksek yatırımı önceleyen bir anlayışla teşvik sistemimizi sadeleştiriyoruz.

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Özel sektörle yaptığımız istişarelerde, işgücü açığı ve işgücünün özel sektörün ihtiyacı olan alanlara yönlendirilmesi ihtiyacı sıklıkla dile getirilmişti.

Nitelikli insan kaynağının geliştirilmesi hedefimiz doğrultusunda geçtiğimiz Kurul toplantımızda istihdam politikaları ve mesleki eğitimle ilgili özel bir çalışma yapılmasına dair karar almıştık.



Bu konuda görevlendirdiğimiz Cumhurbaşkanlığı İnsan Kaynakları Ofisimiz başkanlığında Mesleki Eğitim ve İstihdam Çalışma Grubu oluşturuldu ve çalışmalarına başladı.



Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığımız, Millî Eğitim Bakanlığımız, YÖK ve Cumhurbaşkanlığı İnsan Kaynakları Ofisimiz koordineli olarak, özel sektör ve ilgili kamu kurumlarımızla işbirliği halinde Eylem Planı ve somut işbirliği projeleri üzerinde çalışıyor.



Herkesin bir mesleği olmalı sloganıyla hazırlanan “Mesleki ve Teknik Eğitim Politika Belgesi” geçtiğimiz hafta Sn. Cumhurbaşkanımızın imzasıyla Resmi Gazetede yayımlandı. Mesleki ve teknik eğitimi güçlendirmek, öğrencilerin sektörle entegrasyonunu sağlamak ve pratik becerilerini artırmak için bölge okulu, sektör içi ve sektöre entegre okul modelleri gibi yaklaşımlarla özel sektörle iş birliği esasına dayalı yeni bir eğitim yaklaşımı hayata geçireceğiz.

Önümüzdeki sonhabar döneminde de yatırım ortamının iyileştirilmesi ile ilgili önemli konular, gerek teknik düzeyde gerek Meclis çalışmaları düzeyinde gündemde olacaktır.

4054 sayılı Rekabet Kanununda değişiklik yapılması ve İklim Değişikliği Kanun Tasarısı, Meclisimizin yeni yasama döneminde gündeme alınacak öncelikli konular arasında yer alıyor.

2026 yılında yürürlüğe girecek AB Sınırda Karbon Düzenlemesini dikkate alarak, Emisyon Ticaret Sisteminin teknik boyutları üzerinde de çalışmaları yoğun şekilde sürdürüyoruz.

Meclisimizin yeni yasama döneminde gündemine sunacağımız konulardan biri de yargı süreçlerini hızlandıracak e-Tebligat konusu. Bu konuda hazırlanan Taslak belirli bir aşamaya geldi.

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Bununla birlikte nitelikli işgücünün ülkemize çekilmesine yönelik oluşturulan TechVisa programı için gerekli idari ve teknik altyapı konusundaki çalışmalar da son aşamaya geldi.

Enerji sektörü yatırımlarıyla ilgili süreçleri iyileştirmeye yönelik mevzuat değişikliği ihtiyacını tespit ettik, bu konuda da yine adımlarımızı hızla atıyor olacağız.

Altyapısı hazır planlı sanayi alanlarının oluşturulması ve bunların özel sektörün kullanımına sunulması amacıyla farklı modeller üzerinde hazırlıklar sürüyor.

Yatırım uyuşmazlıklarının çözümlenmesi (idari sulh) ve ticari sırlarla ilgili ulusal mevzuatımızın AB ile uyumlaştırılması da yine Kurul gündemimizde yer alan konulardan. Bu konuda da teknik düzeydeki çalışmalar önemli bir aşamaya gelmiş durumda.

Makroekonomik istikrarı güçlendirmeyi, yüksek katma değerli üretimi teşvik etmeyi, yeşil ve dijital dönüşümü odağımıza alarak verimlilik ve ihracat artışını sağlamayı amaçlıyoruz. Bu doğrultuda cari işlemler dengesinde kalıcı iyileşme ve tek haneli enflasyon rakamlarına ulaşmak temel hedefimizdir.

Eylül ayı içerisinde açıklayacağımız güncellenmiş Orta Vadeli Program da bugün gündemimizde olacaktır.



Önceki OVP’de özel sektörümüzle birlikte önceliklerimiz ve yapısal reform başlıklarımıza yönelik olarak kapsamlı istişareler ve çalışmalar yapmıştık.



2025-2027 yılarını kapsayacak olan OVP için de katılımcı bir anlayış ile istişarelerimize başladık, işçi ve işveren temsilcileri, kanaat önderleri, akademisyenler, iş dünyasının farklı sektörlerden temsilcileri ile görüşüyoruz. Bu ay boyunca farklı sektörlerden paydaşlarımızla görüşmelerimiz devam edecek.



Bir önceki OVP’de yer alan ana yaklaşımı bu OVP’de de koruyacağız. Özellikle fiyat istikrarı, enflasyonla mücadele en önemli politika hedeflerimizin başında yer almaya devam ediyor, bunu maliye politikası ve yapısal reformlarla da destekliyoruz.



Diğer yandan, geçen yıl yaşadığımız büyük deprem afetinin yaralarını sarmaya devam edeceğiz.



Sadece ekonomimizi güçlendirmeyi değil, aynı zamanda sosyal refahı artırmaya yönelik çalışmaya önem veriyoruz.



İstikrar içinde sürdürülebilir büyüme ile sağlayacağımız imkanları, insan odaklı bir kalkınma yaklaşımı ile kalıcı sosyal refaha dönüştürmeye kararlıyız.

Ülkemiz son 21 yılda yükselen ekonomik performansı, hayata geçirdiği yatırımcı dostu reformlar ve uyguladığı cazip teşviklerle iş ve yatırım ortamını sürekli olarak iyileştiren bir ülke olmuştur.



2003’ten bu yana ülkemiz çektiği 262 milyar dolar UDY ile bölgesinde 2. sırada yer almıştır.



29 Temmuz’da 2024-2028 yıllarını kapsayan Türkiye Uluslararası Doğrudan Yatırım Stratejisini içeren Cumhurbaşkanlığı Genelgesi resmi gazetede yayımlandı.

Stratejimizin hayata geçirilmesi ile küresel UDY’den aldığımız payı %1.5’a çıkarmayı, düşmekte olan cari açığımızın finansman kalitesini yükseltmeyi hedefliyoruz.



(İklim dostu yatırımlar, dijital yatırımlar, küresel tedarik zinciri odaklı yatırımlar, bilgi yoğun yatırımlar, nitelikli istihdam sağlayan yatırımlar, katma değerli hizmet yatırımları, nitelikli finansal yatırımlar ve bölgesel kalkınmayı destekleyen yatırımlar olmak üzere) 8 ana başlıkta Türkiye için nitelikli yatırım alanlarını belirledik.

Son dönemde başta YTAK ve HİT-30 programları olmak üzere önemli çalışmalara imza attık. Bu vizyonumuzun bir sonucu olarak uluslararası firmaların ülkemize yatırım kararlarını açıkladıkları bir döneme girdik, önümüzdeki dönemde yeni müjdelerin de birer birer gelmesini bekliyoruz.



Bu kapsamda, dünyanın önde gelen yatırımcı firmalarının üst düzey yöneticilerini Sayın Cumhurbaşkanımızın başkanlığında 28 Eylül’de gerçekleştirilecek Yatırım Danışma Konseyi Toplantımıza davet ettik.



Toplantıda, çok uluslu yatırımcıların önceliklerini alacak ve makro düzeyde politikalarımıza uluslararası bir bakış açısının yansıtılmasını sağlayacağız.

En üst düzeyde gerçekleşecek bu görüşmelerde, dünya çapındaki yatırımcıların ülkemize artan oranda nitelikli doğrudan yatırım yapmalarını arzuluyoruz.

Küresel düzeyde tedarik zincirinin yeniden şekillendiği bir ortamda, cari açığın sürdürülebilir biçimde azaltılması için çok uluslu şirketlerin yatırım kararlarında Türkiye’yi daha üst seviyede bir yatırım üssü konumuna taşımayı hedefliyoruz.



Her toplantımızda vurguladığımız üzere, Türkiye Yüzyılını Yatırımların Yüzyılı haline getirmeyi hedefliyoruz.



Bu doğrultuda, ülkemizi yatırım ve üretim üssü haline getirecek bir cazibe merkezi yapmak amacıyla adımlarımızı kararlılıkla atıyoruz.



Bu vizyon çerçevesinde çalışmalara katkı sağlayan, emek veren tüm YOİKK paydaşlarımıza bir kez daha teşekkür ediyorum.



YOİKK Eylem Planımızın ilerleyişini üç aylık periyodlarla paydaş kurumlarımızla bir araya gelerek yakından izlemeye devam ediyor olacağız.



Hepinizi bir kez daha sevgi ve saygıyla selamlıyor, Yatırım Ortamını İyileştirme Koordinasyon Kurulu kapsamında atılacak tüm adımların hayırlara vesile olmasını temenni ediyorum.

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