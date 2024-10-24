Cumhurbaşkanı Yardımcısı Cevdet Yılmaz: Milli teknoloji hamlemizi daha da ileriye taşıyacağız

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Cumhurbaşkanı Yardımcısı Cevdet Yılmaz'ın açıklamalarından satır başları şu şekilde:

Bu terör eylemini yapanları ve arkasındaki karanlık odakları lanetliyoruz.

5 şehidimiz oldu, şehitlerimize Allah'tan rahmet ve tüm yakınlarına baş sağlığı diliyorum.

Bugün taksi esnafı şehidimizin cenazesine katıldık. Oradan TUSAŞ'ın Ankara'daki tesisine geçtik ve geçmiş olsun dileklerimizi ilettik.

TUSAŞ'ın kahraman çalışanlarını çok daha motive gördük. Yaralandığı halde tedavi olup işinin başına dönenleri gördük.

Eskisinden de daha azimli daha güçlü bir şekilde savunma sanayini ileriye taşıyacağız.

Savunma Sanayimizin her bir ferdine katkısı olan tüm çalışanların şükranlarımı sunuyorum.

Hükümet olarak Savunma Sanayinin yanında olmaya devam edeceğiz.

Milli teknoloji hamlemizi daha da ileriye taşıyacağız.

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Güvenlik güçlerimiz, adli makamlarımız bütün kurumlarımız hızla üzerine düşen görevleri yerine getirdiler. 2 terörist etkisiz hale getirildi. Yaralılarımız en hızlı şekilde hastaneye ulaştırıldı. Bir kritik yaralımız var. Tüm yaralılarımıza şifalar diliyoruz.

Menfur saldırı sonrası MİT Başkanlığımız ve Türk Silahlı Kuvvetlerimiz terör hedeflerine yoğun bir harekat başlattılar ve birçok terör hedefi imha edildi. Halkımızın güvenliği için çalışan tüm güvenlik güçlerimize buradan teşekkür ediyor.

Şehitlerimize Allah'tan rahmet diliyorum. Tüm Savunma Sanayi çalışanlarına baş sağlığı diliyorum. Onların en güçlü şekilde yanında olacağımızı belirtiyorum.