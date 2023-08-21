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Credit Suisse, Japonya'dan çıkıyor

21.08.2023 - 13:17 | Son Güncelleme :
Credit Suisse, Japonya'dan çıkıyor | Genel Haberler

Credit Suisse, Japonya'daki nakit öz sermaye satış işini kapatıyor. Şirket, koruma fonları ile diğer kurumsal müşterilere, UBS Group AG küresel bir revizyona devam ederken artık talimat almayacağını bildirdi.

 Credit Suisse, Japonya'daki nakit öz sermaye satış işini kapatıyor. Şirket, koruma fonları ile diğer kurumsal müşterilere, UBS Group AG küresel bir revizyona devam ederken artık talimat almayacağını bildirdi.

 Kaynaklar, Tokyo'daki bazı personelin sürecin bir parçası olarak ayrıldığını açıkladı. Credit Suisse'in yatırım bankası kolunun ülkedeki hisse senedi yükleniminden çoktan çıktığı belirtildi. 

 Credit Suisse'in satın alınması, UBS'nin işgücünü yaklaşık 120.000'e çıkarmıştı. İsviçre'nin en büyük bankası, nihayetinde yaklaşık yüzde 30 oranında azaltmayı planlıyor ve Asya-Pasifik'teki yatırım bankacılarının üçte ikisini azaltmayı değerlendiriyor. 


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