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Covid endişeleri geride kaldı, yasaklar kalktı

10.08.2023 - 13:13 | Son Güncelleme :
Covid endişeleri geride kaldı, yasaklar kalktı | Genel Haberler

Çin, ABD, İngiltere, Avustralya, Güney Kore ve Japonya da dahil olmak üzere çok sayıda ülkeye grup turları yasağını kaldırdı.

 Çin, ABD, İngiltere, Avustralya, Güney Kore ve Japonya da dahil olmak üzere çok sayıda ülkeye grup turları yasağını kaldırdı.

 Kültür ve Turizm Bakanlığı yaptığı açıklamada, grup turlarının hemen başlayacağını ve kolaylaştırmanın ülke genelindeki tüm seyahat acenteleri ve çevrimiçi platformlar için geçerli olduğunu bildirdi. Paket tur operatörü Lotte Tour Development Co.'nun Seul'de %29 ve Japan Airport Terminal Co.'nun yüzde 12'ye kadar yükselmesiyle, bu hareket Japon ve Kore turizm hisselerini satın almak için bir aceleye yol açtı.

 Girişimin, küresel turizm endüstrisinin Çin'e ve Çin'den uçuş kapasitesindeki yavaş toparlanmanın ortasında durgun olan Covid'den toparlanmasında bir hızlanma için zemin hazırlayabileceği belirtildi.

 Uzman yardımcı doçent Dongshu Liu, "Giden biri olacak, muhtemelen hala birine sahip olacaksınız, ancak ülkedışı  seyahatin boyutu Covid öncesi veya ekonomi öncesi yavaşlama öncesinde gördüğünüz kadar büyük olmayacak. Pek çok Çinli, ayrımcılığa maruz kalacaklarından endişe ederek Batı ülkelerine gitmekte tereddüt edecek. Ayrıca fonları da olmayabilir.” yorumu yaptı. 


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