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Citigroup'tan önemli satış

14.08.2023 - 07:50 | Son Güncelleme :
Citigroup'tan önemli satış | Genel Haberler

Citigroup, Tayvan'daki tüketici bankacılığı operasyonunu sattı. DBS Group satın almayı gerçekleştirdi.

Citigroup, Tayvan'da bulunan tüketici bankacılığı operasyonunu Singapurlu şirkete sattı. Kurumsal bankacılık tarafını satmayan Citi, Singapurlu DBS Group'a satışı gerçekleştirdi.

3 BİNE YAKIN ÇALIŞAN DEVREDİLDİ

Citi kredi kartı, ipotek ve teminatsız kredi işlemleri, perakende bankacılık gibi alanlarda çalışan 3 bine yakın personelini DBS'ye devir yaptı.

7 ÜLKEDE DAHA SATIŞ YAPACAK

Citigroup, Avustralya, Bahreyn, Hindistan, Malezya, Filipinler, Tayland ve Vietnam'da tüketici bankacılığı operasyonlarının satışını bu yıl içinde tamamlamayı planlıyor.


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