Citigroup, üst düzey yönetiminde revizyona gidiyor | Genel Haberler

Citigroup Inc. CEO'su Jane Fraser, Wall Street devini sadeleştirmeye çalışırken firmanın en güçlü karar mercileri komitesinde revizyona gitmeyi değerlendiriyor.

Citigroup Inc. CEO'su Jane Fraser, Wall Street devini sadeleştirmeye çalışırken firmanın en güçlü karar mercileri komitesinde revizyona gitmeyi değerlendiriyor.

Kaynaklar, CEO'nun, uzun süredir yardımcısı olan Paco Ybarra ayrılmaya hazırlanırken, önümüzdeki aylarda ticaret bölümünü yöneten Andy Morton ve hazine ve ticaret çözümlerini yöneten Shahmir Khaliq gibi yöneticileri üst yönetim ekibine katmayı değerlendirdiğini bildirdi.

Citigroup'un ABD'deki bireysel bankacılık bölümünü yöneten Gonzalo Luchetti'yi de üst komiteye taşımayı planladığı belirtildi.

Bu hamlelerle birlikte Citigroup, uzun süredir birçok farklı iş kolunu barındırmak için kullandığı iki temel faaliyet birimini resmen ortadan kaldırmış olacak. Bunlar, en büyük ve en karmaşık müşterilere odaklanan kurumsal müşteriler grubu ve son zamanlarda kişisel bankacılık ve varlık yönetimi bölümü olarak adlandırılan tüketicilere hizmet veren bir bölümü.

Kurumsal müşteriler grubunun lağvedilmesi kararı daha önce Financial Times tarafından bildirilmişti.

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