  • Bigpara
  • Haberler
  • Genel Haberler
  • Çip takılan evcil hayvanı sayısı 2,4 milyona yaklaştı
‹ Önceki Haber Altın fiyatlarında son durum... Gram altın ne kadar oldu? Altın fiyatlarında son durum... Gram altın ne kadar oldu? Sonraki Haber › Türkiye'nin dünya ihracatındaki payı artıyor Türkiye'nin dünya ihracatındaki payı artıyor

Çip takılan evcil hayvanı sayısı 2,4 milyona yaklaştı

02.07.2024 - 11:47 | Son Güncelleme :
Çip takılan evcil hayvanı sayısı 2,4 milyona yaklaştı | Genel Haberler

Tarım ve Orman Bakanlığı tarafından yürütülen ev hayvanlarının kimliklendirilmesi çalışması kapsamında 2021'den bu yana kaydedilen ev hayvanı sayısı 2 milyon 371 bin 788'e ulaştı.

AA muhabirinin Bakanlıktan edindiği bilgiye göre, ev hayvanı sahipleri 5199 sayılı Hayvanları Koruma Kanunu ile Kedi, Köpek ve Gelinciklerin Kimliklendirilmesi ve Kayıt Altına Alınmasına Dair Yönetmelik kapsamında hayvanlarını kimliklendiriyor. Bunlar Ev Hayvanı Kayıt Sistemi'ne (PETVET) kaydediliyor.

PETVET'e hayvanın adı, pasaport numarası, türü, ırkı, cinsiyeti, rengi, doğum tarihi, sahibinin adı, bulunduğu il, ilçe, köy/mahalle bilgileri ile acil durumda ulaşılabilecek kişi bilgileri giriliyor. Ayrıca aşı, sahip değişikliği, kayıp ve hayvana yapılan operasyon bilgileri de sistemde kayıt altında tutuluyor.

Haberin Devamı

Düzenleme kapsamında ev hayvanı sahipleri, kedi, köpek ve gelinciklerin kimliklendirilmesini sağlamak, doğum, ölüm, kayıp, sahip değişikliğiyle ilgili bilgileri il/ilçe tarım ve orman müdürlüklerine bildirmekle yükümlü bulunuyor. Bu kapsamda, 1 Ocak 2021'den itibaren kimliklendirilen ev hayvanı sayısı 1 milyon 421 bin 622'si kedi, 950 bin 125'i köpek, 41'i gelincik olmak üzere 2 milyon 371 bin 788'e ulaştı.

Sistem kapsamında kedi, köpek ve gelinciklere deri altı mikroçip uygulanıyor ve bunlar el terminali aracılığıyla okunabiliyor. Böylece sokağa terkedilmiş kedi ve köpeğin kime ait olduğu el terminaliyle okunarak tespit edilebiliyor. Kuduz aşısı başta olmak üzere hayvanın geçmişine ait tüm aşıları kayıt altına alınıyor. 

BEYANNAME VERİP KAYIT İŞLEMİ YAPTIRMAYANLARA PARA CEZASI

Tarım ve Orman Bakanlığı, hayvan sahiplerinin mikroçip uygulaması ve kayıt işlemlerinde karşılaştığı güçlüklerin aşılabilmesi için, ev hayvanı sahiplerine 31 Aralık 2022'ye kadar il ve ilçe müdürlüklerine beyannameyle müracaat imkanı tanımıştı. Beyanname verenlere mikroçip uygulamasını ve kayıt işlemini takip eden süreçte herhangi bir cezai işlem uygulanmadan tamamlayabilmeleri fırsatı tanındı. Bu kapsamda bildirimi yapılmış ev hayvanlarına yönelik işlemlerin 30 Haziran'a kadar tamamlanması gerekiyordu.

Haberin Devamı

Söz konusu sürede toplam 552 bin 127 beyanname alındı. Bunlardan bugüne kadar 244 bin 259'ü için kayıt yapıldı.

Beyanname verilmesine karşın kaydettirilmeyen hayvanların sahiplerine idari para cezası verilecek. 

SAHİP DEĞİŞİKLİĞİ

Sahip değişikliği durumunda "Ev Hayvanı Sahip Değişikliği Belgesi" ile 60 gün içinde hayvanın yeni sahibinin, il/ilçe müdürlüklerine müracaat ederek veri tabanı ve pasaportuna işletmesi gerekiyor.

Ev hayvanının yolcu beraberinde ya da ticari olarak yurt dışına çıkışında mikroçipinin uygulanmış, pasaportunun düzenlenmiş ve PETVET'e kaydedilmiş olması zorunluluğu bulunuyor.

Söz konusu hayvanların yurt içi nakillerinde de pasaportlarının bulundurulması isteniyor. Pasaportu bulunmayan ev hayvanı sahibine idari yaptırım uygulanıyor.

Sahipsiz hayvanların yerel yönetimler tarafından kimliklendirilmesi gerekiyor. Sokaktan sahiplenilmek istenen hayvanlar herhangi bir cezai müeyyide uygulanmadan kayıt altına alınabiliyor.

6 aylığa kadar olan ev hayvanlarının sahiplerinin, il/ilçe müdürlüklerine ya da serbest veteriner hekimlere başvurmaları durumunda, kimliklendirme ve kayıt işlemleri yapılabiliyor.


Etiketler

Bu haberi okuyanlar bunları da okudu
 
KAPANIŞLAR (BIST)
Getir
BUGÜN 1000 TL NE OLDU?
1.001 TL        
BORSA
1.002 TL        
DOLAR
1.001 TL        
EURO
1.000 TL        
ALTIN
 
Hürriyet NETWORK
Hürriyet'e Reklam Ver
bigpara

Copyright © 2024 Tüm hakları saklıdır.
Hürriyet Gazetecilik Matbaacılık A.Ş.

YASAL UYARI:
Piyasa verileri Foreks Bilgi İletişim Hizmetleri A.Ş. tarafından sağlanmaktadır. Üye girişi yapılan Canlı Borsa sayfaları haricinde Hisse senedi verileri 15 dk gecikmelidir. Tahvil-Bono-Repo özet verileri her durumda 15 dk gecikmelidir.

Burada yer alan yatırım bilgi, yorum ve tavsiyeleri yatırım danışmanlığı kapsamında değildir. Yatırım danışmanlığı hizmeti; aracı kurumlar, portföy yönetim şirketleri, mevduat kabul etmeyen bankalar ile müşteri arasında imzalanacak yatırım danışmanlığı sözleşmesi çerçevesinde sunulmaktadır. Burada yer alan yorum ve tavsiyeler, yorum ve tavsiyede bulunanların kişisel görüşlerine dayanmaktadır. Bu görüşler mali durumunuz ile risk ve getiri tercihlerinize uygun olmayabilir. Bu nedenle, sadece burada yer alan bilgilere dayanılarak yatırım kararı verilmesi beklentilerinize uygun sonuçlar doğurmayabilir. Bununla beraber gerek site üzerindeki, gerekse site için kullanılan kaynaklardaki hata ve eksikliklerden ve sitedeki bilgilerin kullanılması sonucunda yatırımcıların uğrayabilecekleri doğrudan ve/veya dolaylı zararlardan, kar yoksunluğundan, manevi zararlardan ve üçüncü kişilerin uğrayabileceği zararlardan dolayı Hürriyet Gazetecilik ve Matbaacılık A.Ş hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.

BIST isim ve logosu "Koruma Marka Belgesi" altında korunmakta olup izinsiz kullanılamaz, iktibas edilemez, değiştirilemez.

BIST ismi altında açıklanan tüm bilgilerin telif hakları tamamen BIST'e ait olup, tekrar yayınlanamaz.