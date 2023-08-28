Çin'den yabancı çalışanlara vergi kolaylığı | Genel Haberler

Çin, 2027 yılı sonuna kadar ülkede çalışan yabancılara yönelik ayrıcalıklı gelir vergisi politikalarını genişletecek.

Çin, 2027 yılı sonuna kadar ülkede çalışan yabancılara yönelik ayrıcalıklı gelir vergisi politikalarını genişletecek. Bunun Çin'deki yabancı işletmelere cesaret verici bir mesaj olacağı belirtildi.

Maliye bakanlığından yapılan açıklamaya göre Asya ülkesi, barınma, dil eğitimi ve çocukların eğitimi için sübvansiyonlar da dahil olmak üzere yabancı işçilere sağlanan faydalara ilişkin vergilerden feragat etmeye devam edecek.

Bu ayın başlarında Çin'deki Avrupa Birliği Ticaret Odası, Çinli yetkililere, yabancı çalışanlara yönelik vergilendirilmeyen ödeneklerin bu yılın sonundan sonra da geçerli olup olmayacağı konusunda "acil açıklama" yapılması çağrısında bulundu ve politikanın uzatılmasının yabancı iş dünyasının yanı sıra yabancı uyrukluları işe alan Çinli firmalara da sıkı bir bağlılığın göstergesi olacağını bildirdi.

Ticaret odası, yabancı uyruklular için bireysel gelir vergisi rejiminin (IIT) dört yıl uzatılmasını memnuniyetle karşıladı ve bunu "çok olumlu bir haber" olarak nitelendirdi.

Grup, "Bu konuyu hükümetin her düzeyinde sürekli olarak savunan Avrupa Odası, bunun son birkaç yılda yabancı yeteneklerin dışarı çıkmasını engellemeye yardımcı olabileceğine inanıyor. Yeni okul yılının başlangıcında duyurulacak bu haber, Çin'e gelme veya Çin'de kalma kararı veren aileler için son derece hoş bir haber olacak." açıklamasını yaptı.

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