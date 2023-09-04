Çin özel işletmelere destek için yeni bir adım attı | Genel Haberler

Çin'in üst düzey ekonomi planlayıcısı, özel işletmelere yardım etmek için yeni bir departman oluşturuyor

Çin'in üst düzey ekonomi planlayıcısı, özel işletmelere yardım etmek için yeni bir departman oluşturuyor; bu, hükümetin sektöre olan güveni canlandırmak ve büyümeyi desteklemek için attığı son adım.

Ulusal Kalkınma ve Reform Komisyonu (NDRC), özel ekonomi geliştirme bürosunun sektörün durumunu takip ve analiz etmenin yanı sıra büyümesini teşvik edecek politikaları koordine etmek ve hazırlamaktan sorumlu olacağını duyurdu.

Pekin son aylarda özel şirketleri canlandırmayı ve yabancı yatırımı çekmeyi amaçlayan bir dizi politikayı açıkladı ve Devlet Başkanı Xi Jinping hafta sonu pazara erişimi kolaylaştırma ve küresel işbirliği için fırsatlar yaratma sözü verdi.

Jones Lang LaSalle Inc. araştırma başkanı ve baş ekonomisti Bruce Pang, “Devletin belli bir sektörde uzmanlaşmış bir kurum kurması nadir görülen bir durumdur. Bu, beklentileri kurumsallaşmış bir şekilde yönlendirmek için bir politika sinyali gönderiyor" dedi.

Özel firmalar ekonomideki en büyük işverenlerdir ve ülkenin sabit varlık yatırımının yarısından fazlasına katkıda bulunurlar. Yıllardır süren düzenleyici baskılar ve pandemik kontroller sektöre olan güveni yerle bir etti; Alibaba Group Holding Ltd. gibi bir zamanların hakim firmaları dramatik bir şekilde küçüldü.

Ekonomi, emlak krizinden ihracattaki düşüşe ve deflasyonist baskılara kadar uzanan bir dizi zorlukla mücadele etmeye çalışırken, bu yıl özel girişimle ilgili endişeler ciddi boyutlara ulaştı.

NDRC yetkilisi Zhang Shixin, yeni büronun aynı zamanda düzenli olarak şirketlerle görüşeceğini ve onların ana sorunlarını çözmelerine yardımcı olacağını ve uluslararası rekabet gücünü artırma girişimlerini destekleyeceğini söyledi.

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