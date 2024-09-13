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Çin emeklilik yaşını yükseltiyor

13.09.2024 - 10:34 | Son Güncelleme :
Çin emeklilik yaşını yükseltiyor | Genel Haberler

Çin emeklilik yaşını erkeklerde 63'e kadınlarda ise 58'e yükseltecek.

Xinhua'nın haberine göre Çin, ülkenin yaşlanan nüfusu ve yaşanan demografik kriz nedeniyle yasal emeklilik yaşını kademeli olarak artıracağını duyurdu.

Xinhua'nın paylaştığı Pekin yetkililerinin kararında, "Erkek çalışanlar için yasal emeklilik yaşı, 60 yaşından 63 yaşına kademeli olarak yükseltilecek" denidi. Kadın çalışanlar için emeklilik yaşının ise iş türlerine bağlı olarak 50 veya 55 yaşından 55 ve 58 yaşına çıkarılacağı belirtildi.


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