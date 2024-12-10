Çin Devlet Başkanı Xi Jinping'den ABD'ye ticaret savaşı uyarısı

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Çin Devlet Başkanı Xi Jinping, başkan seçilen Donald Trump'ın yemin töreni öncesinde yaptığı açıklamada, ABD ile olası bir ticaret savaşının "kazananının olmayacağı" uyarısında bulundu.

Trump, görevdeki ilk döneminde Çin'le zorlu bir ticaret savaşı başlatmış, iddia edilen fikri mülkiyet hırsızlığı gibi uygulamaları sert bir dille eleştirmişti.

Önümüzdeki ay göreve geldikten sonra Çin'e daha da yüksek tarifeler uygulayacağının sözünü verenTrump, tam da Pekin'in Kovid-19 salgını sonrası ekonomik toparlanmada sıkıntılar yaşadığı bir dönemde bunu başaracak.

Çin kanalı CCTV'nin aktardığına göre, Xi, Pekin'de çok taraflı finans kuruluşlarının başkanlarıyla yaptığı görüşmede Çin-ABD ilişkileri hakkında, "Gümrük tarifeleri, ticaret savaşları ve teknoloji savaşları tarihi eğilimlere ve ekonomik kurallara aykırıdır ve kazananı olmayacaktır." dedi.

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Xi, "Çin, ABD hükümetiyle diyaloğu sürdürmeye, iş birliğini genişletmeye, farklılıkları yönetmeye ve Çin-ABD ilişkilerinin istikrarlı, sağlıklı ve sürdürülebilir bir yönde gelişmesini teşvik etmeye isteklidir" dedi.

Pekin, durgun iç tüketim, yüksek işsizlik ve geniş emlak sektöründeki uzun süreli krize rağmen bu yıl yıllık yüzde beş civarında büyüme hedefliyor.

Devlet medyası, Xi'nin Salı günkü toplantıda ayrıca Çin'in 2024 büyüme hedefine ulaşacağı konusunda tam güvene sahip olduğunu söylediğini aktardı.