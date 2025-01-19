Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanı Kurum: Emlak Katılım ve Emlak Konut ortaklığı, İstanbul'da kentsel dönüşüme katkı sağlayacak

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Bakan Kurum, Emlak Katılım Bankası'nın Sakarya'nın Sapanca ilçesinde düzenlediği 'Yöneticiler Zirvesi Programı'na katıldı. Kurum, bankanın ihtiyaç sahibi vatandaşlar için sosyal konut projelerine öncelik vermesi gerektiğini kaydederek, "TOKİ Başkanlığımızla sosyal konut uygulamalarındaki proje süreçlerine dahil olunması, emin olun Emlak Katılım Bankası'nı bulunduğu noktadan çok daha yukarılara taşıyacaktır. Yine bunun yanında Emlak Katılım ve Emlak Konut Gayrimenkul Yatırım Ortaklığı'nın yaptığı ilk kar-zarar işi ortaklığı da İstanbul'da kentsel dönüşüm projelerinin finansmanına önemli ölçüde katkı sağlayacaktır. Bu ortaklık ile İstanbul özelinde konut stokuna katkı sağlanacak. Aynı zamanda İstanbul'daki o deprem riskini bertaraf etmeye yönelik kararlı adımların atılmasına yine destek vermiş olacak. Sağlam ve güvenli yapılar inşa edilmesine de inşallah öncülük edecektir" ifadelerini kullandı.

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'EMLAK KATILIM, SOSYAL SORUMLULUK PROJELERİYLE ANILMALI'

Emlak Katılım Bankası'nın sosyal sorumluluk projeleriyle de daha çok anılması gerektiğine dikkat çeken Bakan Kurum, yetim çocukların eğitim ve diğer ihtiyaçları için burs gibi imkanları oluşturması gerektiğini belirterek, "İmarını üstlenmek, inşaat teşebbüslerine destek olmak önemli ama bunun yanında yetimlerin hakkını koruma kısmının da sizde kaldığını düşünüyorum, Emlak Katılım'da olduğunu düşünüyorum. Dolayısıyla bu konuda da bir sosyal sorumluluk projesi yapmakta ve bu projeyle birlikte tüm Türkiye'yi örnek teşkil etmekte fayda olduğunu düşünüyorum. Belki yetim öğrencilerimize burslar verilerek olabilir. Belki onların yine okul giderleri, aile giderleriyle alakalı destekler olunabilir. Belki ilk işinde ve ilk evinde kısmi destekler olabilir. Bunu bir çalışmakta fayda olduğunu düşünüyorum" diye konuştu.

'HALKA ARZ DOĞRU BİR İHTİYAÇ OLACAKTIR'

2024 yılı sonu itibarıyla ülke ekonomisine 149 milyar TL kaynak sağlayan Emlak Katılım Bankası'nın, konut ve gayrimenkul piyasasını domine eden bir yapıda olduğunu söyleyen Kurum, "Kıymetli genel müdürümüz 2025 yılı hedeflerini açıklarken halka arzı açıkladı ki doğru bir ihtiyaç. Yani bu manada hem sermayesini artıracak hem de kredi ve finans kapasitesini artırmaya yönelik ve uluslararası manada da yerli, yabancı yatırımcılarla birlikte adını bir üst noktaya taşıyabilecek bir konuma kavuşabilecektir" ifadelerini kullandı.

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'FİNANS KURUMU OLARAK YENİDEN HAYAT BULDU'

Bakan Kurum, Emlak ve Eytam Bankası olarak yola çıkan Emlak Katılım Bankası'nın Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın iradesiyle güçlendiğini kaydederek, "Köklü geçmişi olan Emlak Bankası, maalesef liyakatli olmayan ellerde zaman içerisinde geri gitmiş, atıl kalmış. Ülkemize, milletimize sağladığı o katkıları bitirip tasfiye sürecine girmişti. Bunu hepiniz çok iyi biliyorsunuz. Gelinen zamanda Sayın Cumhurbaşkanımız Recep Tayyip Erdoğan'ın iradesiyle 21 Mart 2019'da yine bizlerin ilgili arkadaşlarımızın çalışmalarıyla katılım finans kurumu olarak yeniden hayat buldu. Hamdolsun bugün çok daha güçlü çok daha verimli ve ilgili kuruluşlarımızla, kurumlarımızla etkin bir iş birliğini yöneten bir banka haline geldi. 1987’de tabii TOKİ’nin kurulmasıyla birlikte belki bu ihtiyaç azaldı. Ben hatırlıyorum; Emlak Bankası'nın kuponlarından biriktirip ev alan birçok vatandaşımız olduğunu da biliyorum" dedi.

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'85 MİLYON VATANDAŞIMIZA DOKUNACAK'

Bakan Kurum, Emlak Katılım Bankası'nın bu yılın sonuna kadar 81 ilde hayata geçirilecek Depozito Saha Yönetim Sistemi'ne (DSYS) katkısından bahsederek, "Emlak Katılım'ın bu kapsamda bankacılık altyapısı ile sisteme entegre olması, marka belirliliği ve finansal bağlamda da gücüne güç katacaktır. Yani aslında Emlak Katılım bu projeyle birlikte bir nevi 85 milyon vatandaşımıza dokunacak, hizmet verecek ve bu manada tasarrufu sağlamış olacak, üretime, istihdama da katkı vermiş olacak" diye konuştu.

'E-DEVLET'TEN SONRA EN YAYGIN KAMU APLİKASYONU'

Emlak Katılım Bankası Genel Müdürü Onur Gök ise Depozito Saha Yönetim Sistemi'nin son günlerin en önemli finansal-teknolojik ürünü olduğunu, e-Devlet'ten sonra en yaygın kamu aplikasyonu olmasını hedeflediklerini söyledi. Gök, Bankacılık Düzenleme ve Denetleme Kurumu'ndan (BDDK) Emlak Katılım Portföy Şirketi'nin kurulması için izin çıktığını dile getirdi. Hedeflerinin portföy şirketinde en önemli varlıkların bir araya getirilip, kaynak sağlamak olduğunu söyleyen Gök, Tasarruf Finansman Şirketi'nin de kurulacağını, bunun için ön onayın alındığını belirtti. (DHA)