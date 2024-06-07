Cengiz Enerji’den Özbekistan’a YENİ santral: 1.6 milyon hanenin elektriğini üretecek | Genel Haberler

Cengiz Holding’e bağlı Cengiz Enerji Özbekistan’da 550 megawatt kapasiteli yeni bir doğalgaz çevrim santralı kuruyor. 2026 sonunda tamamlanacak olan tesis, yaklaşık 1.6 milyon hanenin tüketimine karşılık gelecek elektriği tek bir santralda üretebilecek.

Ali Rıza Akbulut / Hürriyet

engiz Holding’e bağlı Cengiz Enerji, Özbekistan’da 550 megawatt (MW) kapasiteli yeni bir doğalgaz çevrim santralı kuruyor. 2026 sonunda tamamlanacak olan 7.5 hektarlık alana kurulan dev tesis yaklaşık 1.6 milyon hanenin tüketimine karşılık gelecek elektriği tek bir santralda üretebilecek.

İKİ YIL İÇERİSİNDE TAMAMLANACAK

Cengiz Holding’e bağlı Cengiz Enerji, Türkiye’de 13 kentteki elektrik dağıtımının ardından yenilenebilir enerji alanında Özbekistan pazarına önemli yatırımlar yaptı. 2021’de Taşkent, 2022’de ise Sirdaryo kentlerine 240 MW kapasiteli santrallar kurdu. Yatırımlarına devam eden Cengiz Enerji, Cizzak kentinde de bir tesis açmak için hazırlıklara başladı. Yeni yapılacak santral, açılan ilk iki tesise kıyasla daha büyük ve 550 MW kurulu güce sahip olacak. 2026’nın son çeyreğinde tamamlanması planlanan santralla birlikte şirketin kurulu gücü toplam bin 30 MW’a ulaşacak.

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İki yıl içinde tamamlanması planlanan Cizzak’taki yeni doğalgaz çevrim santralıyla ilgili bilgi veren Cengiz Enerji Genel Müdür Yardımcısı Mustafa Eskiçırak şunları söyledi: “7.5 hektarlık alana kurulan Cizzak’taki dev santralımız tamamlandığında, Taşkent ve Sirdaryo’daki santrallarımızın toplamından daha büyük bir kurulu güce sahip olacak. Bu yaklaşık 1.6 milyon hanenin tüketimine karşılık gelecek elektriği tek bir santralda üretebileceğimiz anlamına geliyor. İş yaptığımız her bölgede yerel istihdama büyük önem veriyoruz. Taşkent ve Sirdaryo’da 108’i Özbek, toplam 193 çalışma arkadaşımız bulunuyor. Cizzak’ta ise yakın zamanda istihdam 600’ün üzerine çıkacak ve tabii burada da ağırlıklı kısmı Özbek arkadaşlarımız oluşturacak. Özbekistan’ın enerji altyapısının yenilenme çalışmalarına destek vermek ve buradaki yatırımlarımızı daha da artırmak istiyoruz.”

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10 MİLYON ABONEYE ELEKTRİK DAĞITIM HİZMETİ

2000 yılında kurulan Cengiz Enerji, elektrik üretim, dağıtım, satış ve doğal gaz dağıtım alanlarında faaliyet gösteriyor. Türkiye’nin 4 bölgesinde ve 13 kentinde toplam 10 milyon aboneye elektrik dağıtım hizmeti veren Cengiz Enerji, Türkiye elektrik üretiminin yüzde 30’unu karşılıyor. Türkiye’de 4 bin 845 MW’lık kurulu gücü bulunan şirketin, bin 25 MW’lık yatırımları devam ediyor. Son 5 yılda yatırımlarının yönünü tamamen yenilenebilir kaynaklı enerjiye çeviren Cengiz Enerji’nin halihazırda kurulu gücünün yüzde 59’unu yenilenebilir enerji oluşturuyor. Yeni yatırımlar da tamamlandığında bu oranın yüzde 80’e çıkması bekleniyor. Türkiye’de yenilenebilir enerji kaynaklı kurulu gücün yaklaşık yüzde 5’ini sağlayan Cengiz Enerji tüm yatırımlarının odağına Ar-Ge, teknoloji ve sürdürülebilirliği alıyor.

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