Cari işlemler verisi açıklandı | Genel Haberler

Merkez Bankası'nın verilerine göre, cari işlemler hesabı Mayıs'ta 1,24 milyar dolar açık verdi.

Mayıs ayında cari işlemler hesabı 1 milyar 235 milyon dolar açık verdi. Altın ve enerji hariç cari işlemler hesabı ise 3 milyar 263 milyon ABD doları fazla verdi.

TCMB'den yapılan açıklamada şöyle denildi:

"Ödemeler dengesi tanımlı dış ticaret açığı 4.199 milyon ABD doları olarak gerçekleşmiştir.

Hizmetler dengesi kaynaklı net girişler 4.724 milyon ABD doları seviyesinde gerçekleşmiştir. Bu kalem altında seyahat kaleminden kaynaklanan net gelirler 3.915 milyon ABD doları olmuştur.

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Birincil gelir dengesi ve ikincil gelir dengesi kalemleri sırasıyla 1.607 milyon ABD doları net çıkış ve 153 milyon ABD doları net çıkış kaydetmiştir.

Doğrudan yatırımlardan kaynaklanan net girişler 361 milyon ABD doları olarak kaydedilmiştir.

Portföy yatırımları 5.637 milyon ABD doları tutarında net giriş kaydetmiştir. Alt kalemler itibarıyla incelendiğinde, yurt dışı yerleşiklerin hisse senedi piyasasında 529 milyon ABD doları net satış ve devlet iç borçlanma senetleri piyasasında 6.051 milyon ABD doları net alış yaptığı görülmektedir.

Yurt dışındaki tahvil ihraçlarıyla ilgili olarak; bankalar ve diğer sektörler sırasıyla 452 milyon ABD doları ve 270 milyon ABD doları net borçlanma gerçekleştirmiştir.

Diğer yatırımlar altında, yurt içi bankaların yurt dışı muhabirlerindeki efektif ve mevduat varlıkları 4.254 milyon ABD doları net azalış kaydetmiştir.

Yurt dışı bankaların yurt içindeki mevduatları, yabancı para cinsinden 368 milyon ABD doları net azalış ve Türk lirası cinsinden 1.107 milyon ABD doları net artış olmak üzere toplam 739 milyon ABD doları net artış kaydetmiştir.

Yurt dışından sağlanan kredilerle ilgili olarak, bankalar ve diğer sektörler sırasıyla 3.420 milyon ABD doları ve 356 milyon ABD doları net kullanım gerçekleştirmişken, Genel Hükümet 26 milyon ABD doları net geri ödeme gerçekleştirmiştir.

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Resmi rezervlerde bu ay 17.593 milyon ABD doları net artış olmuştur."

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