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Çanakkale Boğazı'nda sis engeli

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#Çanakkale Boğazı#Sis#Gemi
Çanakkale Boğazında sis engeli
Oluşturulma Tarihi: Şubat 01, 2025 08:41

Ulaştırma ve Altyapı Bakanlığı, Çanakkale Boğazı'ndaki sis nedeniyle gemi trafiğinin geçici olarak durdurulduğunu açıkladı.

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Çanakkale Boğazı'nda etkili olan yoğun sis nedeniyle çift yönlü transit gemi trafiği geçici olarak durduruldu.

Boğaz açıklarında sabaha karşı etkisini artıran sis, denizdeki görüş mesafesinin düşmesine neden oldu.

Çanakkale Boğazı Gemi Trafik Hizmetleri Müdürlüğünce, kuzey ve güneyden seyir halindeki gemilerin kaptanlarına, telsiz anonsuyla boğazın saat 07.50 itibarıyla çift yönlü transit gemi geçişlerine kapatıldığı duyuruldu.

Sisin etkisini kaybetmesinin ardından gemi trafiğinin normale döneceği belirtildi.

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#Çanakkale Boğazı#Sis#Gemi

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