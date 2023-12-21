Çalışan emekliye 5 bin TL ikramiye için tarih belli oldu | Genel Haberler

Çalışan emekliye bir defaya mahsus ödenecek 5 bin TL ikramiye için tarih netleşti. Buna göre ikramiyelerin en geç 28-29 Aralık tarihinde banka hesaplarına yatırılması bekleniyor.

Çalışan emeklilere verilecek 5 bin TL'lik ikramiye ödemeleri için tarih netleşti. İkramiyeyi içeren Torba Yasa ile ilgili görüşmeler, Türkiye Büyük Millet Meclisi'nde devam ediyordu. Ancak yasa ile ilgili mesaiye, Genel Kurul'daki bütçe görüşmeleri nedeniyle ara verilmişti.

CNN Türk Muhabiri Duygu Ayaz Bayram, Meclis'teki pazartesi günü sona ermesi beklenen bütçe maratonunun ardından 80 maddelik Torba Yasa görüşmelerine devam edilmesi beklendiğini belirtti. Torba yasa görüşmelerinin de en geç çarşamba günü tamamlanmasının beklendiğini söyleyen Bayram, yasanın en geç perşembe günü resmi gazetede yayınlanmasının ön görüldüğünü aktardı. Ödemelerin ise en geç 28-29 Aralık'ta hesaplara yatırılacak. Bayram bankalara da ödemelerin aksamaması için talimat verildiğini söyledi.

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