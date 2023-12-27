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Çalışan emeklilere 5 bin TL yasalaştı! Ödemeler birkaç gün içinde yapılacak...

27.12.2023 - 20:43 | Son Güncelleme :
Çalışan emeklilere 5 bin TL yasalaştı! Ödemeler birkaç gün içinde yapılacak... | Genel Haberler

Çalışan emeklilere 5 bin TL ikramiyeyi de içeren kanun teklifi kabul edildi. Ödemeler kararın Resmi Gazete'de yayınlanması ile yapılacak.

TBMM Genel Kurulu’nda, çalışan emeklilere 5 bin TL verilmesini de içeren torba yasa teklifinin oylamasına geçilmeden önce söz alan DSP Genel Başkanı Önder Topsakal’ın konuşması sırasında tartışma çıktı. Aranın ardından teklifin oylamasına geçildi. Oylama sonucu çalışan emeklilere 5 bin TL verilmesini içeren kanun teklifi kabul edildi. Kanun teklifinin Resmi Gazete'de yayımlanarak yürürlüğe girmesiyle birlikte çalışan emeklilere bir kereye mahsus 5 bin TL ödenecek. Ödemelerin birkaç gün içinde banka hesaplarına yatması bekleniyor. 

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Ayrıca serbest bölgeye yapılan mal teslimleri, ihracat istisnası kapsamında olmayacak. Kanunla; cep telefonlarındaki asgari maktu vergi tutarının, yeniden değerleme oranı ile güncellenmesine yönelik düzenleme de yapılacak. Ayrıca uygulamanın süresi 31 Aralık 2033 tarihine kadar uzatılacak.

Öte yandan verilen önergeyle; Bankacılık Düzenleme ve Denetleme Kurumunda (BDDK) görev yapan idarecilere ve meslek personeline, mevzuatında öngörülen ücret tavanlarına tabi olmaksızın ek tazminat ödemesine yönelik madde, yasa teklifinden çıkarıldı. Teklife eklenen madde ile; 31 Aralık 2023 tarihinde yürürlüğe girecek olan Esnaf Ahilik Sandığının yürürlük tarihi ise 31 Aralık 2024 tarihine kadar ertelendi. Genel Kurul, çalışmalarına 16 Ocak 2024’e kadar ara verdi.


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