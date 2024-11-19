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Bunları yiyenlerin sağlığı tehlikede! İşte gıdadaki yeni sahtekarlıklar

Güncelleme Tarihi:

#Tarım Ve Orman Bakanlığı#Taklit#Tağşiş
Bunları yiyenlerin sağlığı tehlikede İşte gıdadaki yeni sahtekarlıklar
Oluşturulma Tarihi: Kasım 19, 2024 08:14

Tarım ve Orman Bakanlığı, vatandaşların hayatını ve sağlığını tehlikeye düşürecek şekilde bozulmuş ve değiştirilmişler listesindeki ürünlere yenilerini eklendi.

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Tarım ve Orman Bakanlığı, taklit-tağşiş yapılan ve sağlığı tehlikeye düşürebilecek gıdalar listesini güncellemeyi sürdürüyor.

Bakanlık, kişilerin hayatını ve sağlığını tehlikeye düşürecek şekilde bozulmuş, değiştirilmiş ürünler ve taklit veya tağşiş yapıldığı kesinleşmiş ürünleri ifşa etti.

Dana kıymada kanatlı eti, ayranda natamisin, kekikte ne olduğu bilinmeyen yabancı madde tespiti zeytinyağı yerine tohum yağları, cinsel içecek, çikolata gibi ürünlerde ilaç etken maddesi kullanıldığı ortaya çıktı.

YEREL ÜRETİCİLERDE TAKLİT VE TAĞŞİŞ DAHA FAZLA OLUYOR

Yerel üretim yapan firmaların ürünlerde taklit ve tağşişe son yapılan testlerde daha fazla rastlanıyor. Özellikle zeytinyağlarında taklit ve tağşiş büyük oranda gerçekleştiriliyor. Rayiç bedelinin altındaki fiyatta satılan, kalitesinden ve üretim ağından emin olunmayan ürünlerden uzak durulması gerekiyor.

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Taklit veya Tağşiş Yapılan Gıdalar

Bunları yiyenlerin sağlığı tehlikede İşte gıdadaki yeni sahtekarlıklar

Sağlığı Tehlikeye Düşürecek Gıdalar 

Bunları yiyenlerin sağlığı tehlikede İşte gıdadaki yeni sahtekarlıklar

Bunları yiyenlerin sağlığı tehlikede İşte gıdadaki yeni sahtekarlıklar

 

 

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#Tarım Ve Orman Bakanlığı#Taklit#Tağşiş

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