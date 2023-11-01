Bugün başladı! Uymayana ceza kesilecek... | Genel Haberler

Ticaret Bakanlığı’nın ilan sitelerine ilişkin düzenlemesi bugün yürürlüğe girdi. Yapılan düzenlemeye göre artık ilan veren kişiden gayrimenkul veya araçla bağlantısını ya da yetkisini gösteren belge istenecek. Aşçıoğlu Yönetim Kurulu Başkanı İrfan Aşçıoğlu “Hayata geçecek bu düzenlemenin, özellikle ikinci eldeki konutta spekülatif fiyat artışlarına son vereceğini düşünüyoruz” dedi.

İlan sitelerinde fahiş fiyatlar yazarak piyasayı yükseltmeye çalışanlara ilişkin Ticaret Bakanlığı’nın yaptığı düzenleme bugün itibarıyla devreye girdi.

Konut ve otomobil fiyatlarında istenen seviyelere hızla gerileme başladı. Sektörlerdeki balon fiyatlar normalleşmeye başlarken gayrimenkul, araç satışlarına ilişkin yeni dönem başladı.

KONUT VE OTOMOBİL FİYATLARI DÜŞÜŞTE

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Otomobil fiyatları hem sıfır hem de ikinci elde yüzde 15-20 oranında gerilerken konut satışları da kredi imkanlarının azalması ve yatırım için konut alacaklara sadece konutun değerinin yüzde 22,5’i kadar kredi çıkmasından dolayı geriledi ve satışlar yavaşladı.

Hükümetin düşük faizle uzun vadeli konut kredisi paketi ise merakla beklenirken faizin yüzde 1,20 seviyelerinde vadenin ise 180 ay olacağı iddia ediliyor.

DÜZENLEME YÜRÜRLÜKTE

İlan sitelerinde ilan veren kişiden gayrimenkul veya araçla bağlantısı ya da yetkisini gösteren belge istenecek.

Yapılan düzenlemeyle e-Devlet ve Web Tapu uygulaması üzerinden ilanı doğrulayan belge bulunmadığı takdirde ilanlar web siteleri tarafından yayınlanmayacak. Aynı şekilde araç alım-satımlarında da ruhsat ya da ikinci el satış yetki belgesi sorguları yapılacak.

CEZALAR BÜYÜK

Yetki ya da doğrulama belgesi olmayanlar için her ilanda dair 10 ile 100 bin lira arasında ceza kesilebilecek.

Bu yöntemle sahte, fiyatları şişirilmiş, art niyetli fazla ilan girip fiyat manipülasyonu yapanların önüne geçilmiş olacak.

BAKAN BOLAT UYARDI

Ticaret Bakanı Ömer Bolat, 1 Kasım'dan itibaren ilan sitelerine, ilan verenlerin kimlik ve yetki doğrulamalarını yapma yükümlülüğü getirileceğini belirterek, "Bu yeni düzenlemeye uymayan ilan siteleri veya taşınmaz satışına yönelik ilanlara elektronik ortam sağlayan sosyal medya mecraları hakkında her bir aykırılık için 100 bin liraya kadar idari para cezası uygulanabilecektir" dedi.

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“TÜKETİCİLER MAĞDUR OLMAYACAK, BİLGİ KİRLİLİĞİ AZALACAK”

Aşçıoğlu Yönetim Kurulu Başkanı İrfan Aşçıoğlu düzenlemeyi değerlendirdi. Aşçıoğlu “Hayata geçecek bu düzenlemenin, özellikle ikinci eldeki konutta spekülatif fiyat artışlarına son vereceğini düşünüyoruz. Sahte ilanlarla, sahte kimliklerle yapılan fiyat şişirmeleri, manipülasyonların 1 Kasım itibariyle ilan siteleri ve şahısların ilanlarından sorumlu olması sektörde gördüğümüz bilgi kirliliği, tüketici mağduriyetlerinin önüne geçerek şeffaflaşmasını da sağlayacak” dedi.

“BİRİNCİ EL TARAFINDA FİYATLARIN ARTMAMASI İÇİN ARSA PAYI ORANLARI AZALMALI”

Yeni düzenlemeyle birlikte ikinci el konutlardaki gerçek değerin üzerindeki fiyatlarda gerileme olabileceğine değinen Aşçıoğlu “Tabi ki çıkacak bu düzenleme ile ikinci el fiyatlarda olması gereken fiyatların üzerindeki gayrimenkuller için bir miktar gerileme olabilir. Fakat burada unutulmaması gereken nokta biz inşaatçılar için arsa maliyeti. Bazı sektör temsilcileri birinci el ve ikinci el aynı sepette değerlendiriyor. Birbirinden tamamen farklı değerlendirilmesi gereken satış şekilleri. Her yıl 700-800 bin konut ihtiyacı olmasına rağmen, dolar bazındaki maliyet artışları, enflasyonist ortam, ham maddeye ve arsaya erişim sıkıntısı vb. nedeniyle üretim her yıl 300-400 bin civarında kalıyor ve bu durum fiyatlara yansıyor. Fiyat artışından biz de memnun değiliz. Bundan kimse de memnun değil ancak çözümsüz bir noktaya gelindi. Konut fiyatlarının fazla artmaması için, en önemli maliyet olan arsa payının düşmesinin önemli olduğunu belirtmek istiyoruz. Orta vadeli programda kur ve enflasyon beklentisi ortadayken konutun değerinin artmaması beklemek mantıklı değil” ifadesini kullandı.

“HERKES DÜŞÜK FAİZLİ, UZUN VADELİ KREDİ ALMAK İSTER”

İlk evini alacaklara gelecek aylarda beklenen düşük faizli, uzun vadeli kredi kampanya sinyalinin gerçekleşmesi halinde ilgili pazar için ciddi bir satış beklediğini ifade eden İrfan Aşçıoğlu konuttaki talebe işaret ederek “Doğru alanda doğru projeleri geliştiren markalara, arz sorunundan dolayı ciddi talep var. Krediye erişim arttırılırsa ve arz desteklenirse, o zaman sektöre ciddi bir hareket gelebilir” dedi. Burak TAŞÇI - Hurriyet.com.tr

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