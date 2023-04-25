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Buğday, arpa ve mısırda gümrük vergisi yüzde 130 oldu

25.04.2023 - 07:19 | Son Güncelleme :
Buğday, arpa ve mısırda gümrük vergisi yüzde 130 oldu | Genel Haberler

Gıda ürünlerine ilişkin olarak ithalat rejimi kararında gümrük vergisi oranları artırıldı. Buna göre buğday, mısır ve arpada gümrük vergisi yüzde 130'a yükseldi.

Buğday, arpa ve mısır ithalatında gümrük vergisi yüzde 130'a yükseldi. Hasat dönemi öncesinde alınan karar gereğince ithalat rejimi uygulamasına göre buğday, arpa ve mısır ithalatında gümrük vergisi yüzde 0'dan yüzde 130'a yükseltilmiş oldu.

Alınan karar 1 Mayıs 2023 tarihi itibarıyla uygulamaya konacak.


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