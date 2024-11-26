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Bu çikolatayÄ± yiyenler dikkat! SaÄŸlÄ±ÄŸÄ± tehlikeye düÅŸürüyor

GÃ¼ncelleme Tarihi:

#Çikolata#Taklit#TaÄŸÅŸiÅŸ
Bu Ã§ikolatayÄ± yiyenler dikkat SaÄŸlÄ±ÄŸÄ± tehlikeye dÃ¼ÅŸÃ¼rÃ¼yor
OluÅŸturulma Tarihi: KasÄ±m 26, 2024 08:22

TarÄ±m ve Orman BakanlÄ±ÄŸÄ±'nÄ±n insan saÄŸlÄ±ÄŸÄ±nÄ± tehlikeye atan gÄ±dalar listesine yenileri eklendi.

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TarÄ±m ve Orman BakanlÄ±ÄŸÄ±, aldÄ±ÄŸÄ± Ã¶rneklerle halkÄ±n saÄŸlÄ±ÄŸÄ±nÄ± tehlikeye atan, taklit-taÄŸÅŸiÅŸ yapanlara yÃ¶nelik incelemelerini devam ettiriyor.

Numuneleri laboratuvar ortamÄ±nda titizlikle inceleyerek satÄ±lan Ã¼rÃ¼nlerin ÅŸartlara uygun olup olmadÄ±ÄŸÄ±nÄ± denetleniyor ve uygunsuz olanlar ifÅŸa ediliyor.

Ã‡Ä°KOLATA VE KAKAO ÃœRÃœNLERÄ° Ã–NE Ã‡IKTI

YapÄ±lan son denetimlerde saÄŸlÄ±ÄŸÄ± tehlikeye dÃ¼ÅŸÃ¼recek Ã¼rÃ¼nler belli oldu. Genellikle cinsel performans Ã¼rÃ¼nleri olarak kasa Ã¶nlerinde satÄ±lan maddelerin saÄŸlÄ±ÄŸÄ± tehlikeye dÃ¼ÅŸÃ¼rdÃ¼ÄŸÃ¼ gerÃ§eÄŸi Ã¶ne Ã§Ä±ktÄ±.

Ã‡ikolata ve kakao Ã¼rÃ¼nleri ve alkolsÃ¼z iÃ§eceklerde ilaÃ§ etken madde, sucukta et yerine tek tÄ±rnaklÄ± eti tespit edildi.

Taklit veya taÄŸÅŸiÅŸ yapÄ±ldÄ±ÄŸÄ± kesinleÅŸmiÅŸ Ã¼rÃ¼nlerde ise kÄ±rmÄ±zÄ± tatlÄ± toz biberden ne olduÄŸu tespit edilemeyen yabancÄ± madde, kaÅŸardan niÅŸasta, tereyaÄŸÄ±ndan da bitkisel yaÄŸ Ã§Ä±ktÄ±.

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Bu Ã§ikolatayÄ± yiyenler dikkat SaÄŸlÄ±ÄŸÄ± tehlikeye dÃ¼ÅŸÃ¼rÃ¼yor

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Bu Ã§ikolatayÄ± yiyenler dikkat SaÄŸlÄ±ÄŸÄ± tehlikeye dÃ¼ÅŸÃ¼rÃ¼yor

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#Çikolata#Taklit#TaÄŸÅŸiÅŸ

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