BP'den hissedarlarına büyük jest | Genel Haberler

Rolls-Royce Holdings Plc, İngiliz uçak motoru üreticisinin beklenmedik bir şekilde kar hedeflerini yükseltmesinin ardından üç yıldan fazla bir sürenin en yüksek seviyesine ulaştı.

BP Plc temettüsünü yüzde 10 artırdı ve zayıf petrol ve gaz fiyatları nedeniyle ikinci çeyrek karı beklenenden fazla düşmesine rağmen 1,5 milyar dolarlık hisseyi daha geri alacağını bildirdi.

Sonuçlar, geçen yılın rekor karlarını artıran enerji fiyatlarındaki artışın azalmasına rağmen tümü yatırımcıların getirilerini artırmaya odaklanan Big Oil emsalleri Shell Plc, TotalEnergies SE, ExxonMobil Corp. ve Chevron Corp. tarafından belirlenen modeli takip ediyor.

BP'nin hissedar getirileri şu anda şirketin rehberliğini fazlasıyla aşıyor. Daha önce, Brent ham petrolünün varil fiyatının yaklaşık 60 dolar olduğunu varsayarak, yaklaşık 4 milyar dolarlık hisseyi geri almayı ve temettüyü her yıl yüzde 4 artırmayı beklediğini belirtmişti. Son 4 çeyrekte şirket, 10 milyar dolarlık hisseyi geri satın aldı ve temettüsünü beşte bir oranında artırdı.

Redburn analisti Stuart Joyner Salı günü bir notta, "Daha zayıf temel sonuç ve net borçtaki artış göz önüne alındığında bu şaşırtıcı. Ancak sektör yeniden verim üzerinden ticaret yapmaya devam ederken, bu sabah hisseleri yükseltebilir." yoürumunu yaptı.

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