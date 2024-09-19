BOTAŞ ile Total 10 yıllık LNG anlaşması imzaladı | Genel Haberler

Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanı Bayraktar "Farklı kaynakların karışmasıyla bir Türk harmanı oluşturuyoruz. Bu karışımı Avrupa’ya sunabilecek haldeyiz" dedi.

Türkiye, doğal gazda tedarik yelpazesini genişletecek adımlar atmaya devam ediyor. Daha önce 3 küresel şirketle imzalanan anlaşmalara bir yenisi daha eklendi. Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanı Alparslan Bayraktar’ın ABD temasları sırasında BOTAŞ ile TotalEnergies, 10 yıllık LNG anlaşması imzaladı. Anlaşma ile Total, 2027 yılından itibaren her yıl yaklaşık 1,6 milyar metreküplük toplam 16 adet LNG kargosu temin edecek. BOTAŞ, LNG’nin bir kısmını ABD’deki dolum limanlarından, bir kısmını da Türkiye ve Avrupa terminallerinden teslim alabilecek.

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İmza töreni sonrasında bir açıklama yapan Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanı Alparslan Bayraktar, Türkiye’nin 50-55 milyar metreküplük tüketimi ile Avrupa’nın 4’üncü en büyük doğal gaz piyasası olduğu belirterek “Türkiye’de farklı kaynaklardan gelen gazların karışması suretiyle bir Türk Harmanı oluşturuyoruz. Bu karışımı da Avrupa’daki müşterilere, özellikle Güney Doğu Avrupa’da gaz ihtiyacı olan ülkelere sunabilecek hale gelmiş durumdayız.” dedi.

HEDEF DOĞAL GAZ MERKEZİ OLMAK

Farklı kaynaklardan aldığı doğal gazı güçlü altyapısıyla depolayabilen Türkiye, doğal gaz merkezi olma hedefi doğrultusunda stratejik hamleler yapıyor. ABD’nin Houston eyaletinde düzenlenen Gastech 2024 Fuarı ve Konferansı marjında küresel bir enerji şirketi olan TotalEnergies ile BOTAŞ arasında bir anlaşma imzalandı. Anlaşmaya Bakan Bayraktar refakat ederken BOTAŞ Genel Müdürü Abdulvahit Fidan ile TotalEnergies LNG Kıdemli Başkan Yardımcısı Gregory Joffroy imzaları attı.

TEDARİK PORTFÖYÜ ÇEŞİTLENİYOR

Anlaşmaya göre; TotalEnergies, 2027 yılından itibaren her yıl yaklaşık 1,6 milyar metreküplük 16 adet LNG kargosu temin edecek. BOTAŞ, LNG’nin bir kısmını ABD’deki dolum limanlarından, bir kısmını da Türkiye ve Avrupa terminallerinden teslim alabilecek. Anlaşma ile Türkiye’nin doğal gaz tedarik portföyü çeşitlenecek. BOTAŞ bu ve benzeri anlaşmalarla ilave operasyonel ve ticari kabiliyetler elde ederek küresel piyasada daha güçlenecek.

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UZUN DÖNEMLİ ANLAŞMALAR

İmza töreni sonrasında bir açıklama yapan Bakan Bayraktar, doğal gazı farklı kaynaklardan tedarik etmeyi hedeflediklerini ve buna göre altyapıya yatırım yaptıklarını belirterek “Yaptığımız yatırımlarla bugün Türkiye, yıllık olarak kullandığı gaz ihtiyacının rahatlıkla yarısını sıvılaştırılmış şekilde alabilecek hale geldi. Bugüne kadar sadece spot bazlı olarak yaptığımız LNG kargo alımlarımızı artık bugün burada yaptığımız anlaşmalarla uzun döneme yayar hale geldik.” dedi.

10 YILI KAPSIYOR

Bayraktar, Total ile yapılan anlaşmanın 10 yılı kapsadığı kaydederek “2027 yılından başlamak suretiyle 10 yıl boyunca her yıl yaklaşık 1,6 milyar metreküp toplamda 16 kargoluk LNG’nin Türkiye’ye teslimini içeriyor. Dolayısıyla toplamına baktığınıza 16 milyar metreküplük bir anlaşma.” diye konuştu.

80 MİLYAR METREKÜPLÜK KAPASİTE

Türkiye’nin mevcut altyapısıyla ihtiyacının üzerindeki gazı alabilecek hale geldiğini belirten Bayraktar, Sakarya Gaz Sahası’ndaki üretim, uluslararası boru hattı projeleri ve LNG altyapısıyla Türkiye’nin giriş kapasitesinin yaklaşık 80 milyar metreküpü rahatlıkla karşılayabilecek durumda olduğunu söyledi.

KALANI AVRUPA’YA İHRAÇ EDECEĞİZ

Bayraktar, Türkiye’nin 50-55 milyar metreküplük tüketimi ile Avrupa’nın 4. en büyük doğal gaz piyasası olduğu düşünüldüğünde kalan miktarı Avrupa’ya ihraç edebileceğini vurgulayarak “Türkiye’de farklı kaynaklardan gelen gazların karışması suretiyle bir Türk Harmanı oluşturuyoruz. Bu karışımı da Avrupa’daki müşterilere özellikle Güney Doğu Avrupa’daki gaz ihtiyacı olan ülkelere sunabilecek hale gelmiş durumdayız. Şu anda Bulgaristan’a, Romanya’ya, Macaristan’a bu gazı ihraç ediyoruz. Bunu inşallah daha büyük miktarlarda da Türkiye olarak BOTAŞ olarak yapacağız.” dedi.

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YENİ ANLAŞMALAR OLABİLİR

Kim, hangi uygun şartlarda, daha rekabetçi, daha ucuz ve daha esnek kontrat şartları önerirse bunları değerlendirerek bir gaz portföyü oluşturduklarını anlatan Bayraktar, “Yeni olabilecek bu tarz anlaşmalar da elbette olabilir. Ülkemize en ucuz kaynaktan, en rekabetçi şartlarda gazı tedarik etmek için bundan sonra da çalışmaya devam edeceğiz.” diye konuştu.

4 AYDA 4 ANLAŞMA

Türkiye, yaptığı bu son anlaşma ile sıvılaştırılmış doğal gaz alanında son 4 ayda 4 uzun süreli anlaşma imzalamış oldu. Geçen Mayıs ayında BOTAŞ, 2 ayrı şirket ile 10 yıl süreyle LNG alımı ile ilgili anlaşmaya varmıştı. Eylül ayında da BOTAŞ ile Shell, 2027 yılından itibaren 10 yılı kapsayan dönem için yıllık yaklaşık 4 milyar metreküplük toplam 40 adet LNG kargosu teslimatı konusunda mutabık kalmıştı.

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