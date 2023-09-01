  • Bigpara
  • Haberler
  • Genel Haberler
  • BOTAŞ doğal gaz fiyatlarını değiştirmedi
‹ Önceki Haber Tesla fiyat indirdi Tesla fiyat indirdi Sonraki Haber › Borsa İstanbul rekor kırdı Borsa İstanbul rekor kırdı

BOTAŞ doğal gaz fiyatlarını değiştirmedi

01.09.2023 - 07:17 | Son Güncelleme :
BOTAŞ doğal gaz fiyatlarını değiştirmedi | Genel Haberler

Boru Hatları ile Petrol Taşıma A.Ş. doğal gaz toptan satış fiyatlarında değişikliğe gitmediğini açıkladı.

Doğal gaz fiyatlarında bir değişiklik olmayacak. Boru Hatları ile Petrol Taşıma A.Ş.'den "Kuruluşumuzun doğal gaz toptan satış fiyatları; piyasa koşulları, ülkenin ekonomik şartları, piyasa fiyat istikrarı, Enerji Piyasası Düzenleme Kurumu'nun tarife ile ilgili kararları ve maliyet unsuru olan alım - işletme giderlerindeki değişim dikkate alınarak mümkün olan en makul seviyede belirlenmekte ve tüketicilere sunulmaktadır" açıklaması yapıldı.

1 Eylül 2023 tarihinden itibaren böylece doğal gaz toptan satış fiyatlarında değişiklik yapılmadı.

EN DÜŞÜK DOĞAL GAZ FİYATI AB ÜLKELERİ ARASINDA TÜRKİYE'DE

Yapılan açıklamada ayrıca "Household Energy Price lndex (HEPİ) fiyatları esas alındığında halen konutlarda, Ukrayna’dan sonra Avrupa ülkeleri arasında en düşük doğal gaz fiyatı ülkemizde uygulanmaktadır" denildi.


Etiketler

Bu haberi okuyanlar bunları da okudu
 
KAPANIŞLAR (BIST)
Getir
BUGÜN 1000 TL NE OLDU?
1.000 TL        
BORSA
1.001 TL        
DOLAR
1.000 TL        
EURO
1.004 TL        
ALTIN
 
Hürriyet NETWORK
Hürriyet'e Reklam Ver
bigpara

Copyright © 2023 Tüm hakları saklıdır.
Hürriyet Gazetecilik Matbaacılık A.Ş.

YASAL UYARI:
Piyasa verileri Foreks Bilgi İletişim Hizmetleri A.Ş. tarafından sağlanmaktadır. Üye girişi yapılan Canlı Borsa sayfaları haricinde Hisse senedi verileri 15 dk gecikmelidir. Tahvil-Bono-Repo özet verileri her durumda 15 dk gecikmelidir.

Burada yer alan yatırım bilgi, yorum ve tavsiyeleri yatırım danışmanlığı kapsamında değildir. Yatırım danışmanlığı hizmeti; aracı kurumlar, portföy yönetim şirketleri, mevduat kabul etmeyen bankalar ile müşteri arasında imzalanacak yatırım danışmanlığı sözleşmesi çerçevesinde sunulmaktadır. Burada yer alan yorum ve tavsiyeler, yorum ve tavsiyede bulunanların kişisel görüşlerine dayanmaktadır. Bu görüşler mali durumunuz ile risk ve getiri tercihlerinize uygun olmayabilir. Bu nedenle, sadece burada yer alan bilgilere dayanılarak yatırım kararı verilmesi beklentilerinize uygun sonuçlar doğurmayabilir. Bununla beraber gerek site üzerindeki, gerekse site için kullanılan kaynaklardaki hata ve eksikliklerden ve sitedeki bilgilerin kullanılması sonucunda yatırımcıların uğrayabilecekleri doğrudan ve/veya dolaylı zararlardan, kar yoksunluğundan, manevi zararlardan ve üçüncü kişilerin uğrayabileceği zararlardan dolayı Hürriyet Gazetecilik ve Matbaacılık A.Ş hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.

BIST isim ve logosu "Koruma Marka Belgesi" altında korunmakta olup izinsiz kullanılamaz, iktibas edilemez, değiştirilemez.

BIST ismi altında açıklanan tüm bilgilerin telif hakları tamamen BIST'e ait olup, tekrar yayınlanamaz.